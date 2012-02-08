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Yaşam

Cem Karaca'nın 8. ölüm yıl dönümü

2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca bugün ölüm yıl dönümünde Türkiye'nin birçok yerinde anılıyor.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - 2004'te hayatını kaybeden Cem Karaca bugün ölüm yıl dönümünde Türkiye'nin birçok yerinde anılıyor.
 

CEM KARACA - SEN DE BAŞINI ALIP GİTME


Anadolu rock müziğinin en önemli isimlerinden Cem Karaca yedi yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Şarkılarında sosyal ve politik konulara değinmekten çekinmeyen Karaca'nın aralarında Namus Belası, Resimdeki Gözyaşları, Tamirci Çırağı, Çok Yorgunum ve Rep Rep gibi birçok hit şarkısı var.


Cem Karaca anısına düzenlenecek konserlerden birinde oğlu Emrah Karaca'da babasının parçalarını seslendirmek için Moğollar grubu ile birlikte sahnede olacak.



Vatandaşlıktan çıkarılmıştı


12 Eylül darbesi sonrası Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından Melike Demirağ, Selda Bağcan, Şanar Yurdatapan ve Sema Poyraz ile birlikte Cem Karaca da yurda çağrıldı. 13 Mart 1981'e kadar süre tanındı.


Bonn'da yaşayan Cem Karaca, yurda dönmek için ek süre istedi. 15 Temmuz 1982'ye kadar Cem Karaca'nın süresi uzatıldı ancak Karaca, Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti ve Alman pasaportu aldı. Süresi dolduktan sonra ise 6 Ocak 1983'te Yılmaz Güney ile aynı gün Türk vatandaşlığından çıkarıldı.



Ülkeye geri dönüşü


1985'te Karaca, arkadaşı Mehmet Barı aracılığıyla Başbakan Turgut Özal ile görüşerek, ülkeye geri dönme isteğini bildirdi ve Münih'e gelen Özal ile konuştu. Özal'ın olumlu yanıt vermesi ile hukuki işlemler başlatıldı. Yıl sonunda vatandaşlıktan çıkarılmasına sebep olan davadan beraat etti. 1987'de de hakkında verilen gıyabi tutuklama kararı kaldırıldı. 29 Haziran 1987'de Cem Karaca, Türkiye'ye döndü. Aynı yıl Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar albümünü çıkararak müzik çalışmalarına devam etti.

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