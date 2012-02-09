-Cem Karaca şarkılarıyla anıldı İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Sanatçı Cem Karaca, vefatının 8. yılında şarkılarıyla anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğünce, Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma konseri yoğun ilgi gördü. Karaca'nın oğlu şarkıcı Emrah Karaca, konser öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının kendisine 150-200 civarında eser bıraktığını belirterek, son albümündeki 3 şarkıyı beraber yaptıklarını ve böylece beraber beste yapma ayrıcalığına da sahip olduğunu söyledi. Düzenlenen bu tür programlarla babasının anılmasından gurur duyduğunu, ancak salonun boşalmasıyla kendisine ayrı bir hüznün çöktüğünü kaydeden Karaca, şöyle devam etti: ''8 rakamı bizim için önemli. Babam vefat edeli 8 yıl oldu. 80'lerde 8 yıl vatanından uzak kaldı. Bu sene de 8'inci ölüm yıl dönümü. Bu sene sanki biraz daha onun yokluğunu hissediyorum. Her sene acısı katlanarak devam ediyor, fakat bu sene sanki insanlar onu daha fazla özlemişler. Genç-yaşlı herkes sanki onu yeniden keşfediyor. Biz de Cem Karaca'yı en iyi şekilde temsil edip yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz.'' Sanatçı Cahit Berkay da Cem Karaca'yı çok özlediğini belirterek, Karaca'yla beraber ürettikleri eserlerin genç-yaşlı herkesin dilinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Cem Karaca ile sahnede bulunmanın çok farklı olduğunu söyleyen Berkay, ''O, sahnedeki duruşu, tarzı ve sesiyle dünyada eşsiz bir sanatçıydı. Dostluğu, arkadaşlığı mükemmeldi. Dostunu sahiplenirdi. Özellikle bana toz kondurmazdı. Sözün özü, Cem yeri doldurulamaz, nadir bir sanatçıydı'' dedi. Tiyatro sanatçısı Üstün Asutay da Cem Karaca'nın kartvizitinde ''Sanat yapar'' yazdığını belirterek, gerçek sanatçıların ancak sanat yapabildiğini ve gerçekleri korkmadan, ne pahasına olursa olsun söyleyebileceğini, sanatına aktarabileceğini kaydetti. Sanatçının son orkestrası ''Yol Arkadaşları''nın sahne aldığı gecede, Cahit Berkay, Emre Altuğ, Deniz Seki, İskender Doğan, Bülent Kılıçaslan ve Ayhan Yener, Karaca'nın şarkılarını seslendirdi. Sanatçının hayatından kesitlerin anlatıldığı barkovizyon gösterisinin yapıldığı gecede, Emrah Karaca'nın seslendirdiği ''İşçisin sen, işçi kal'' adlı eser izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserin son bölümünde Ayhan Yener'in, Karaca'nın kendisine özgü tarzıyla seslendirdiği parçalar, izleyenlerden büyük beğeni topladı.