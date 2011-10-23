-Cem Karabay'ın rekor denemesi İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Tüplü dalış ekipmanlarıyla 2009'da 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cem Karabay, yeni rekor denemesinde ilk geceyi geride bıraktı. Kendisine ait su altında en uzun süre yaşama rekorunu 192 saate çıkarmak amacıyla dün akşam saat 19.30'da, Caddebostan sahilinde kurulan dev akvaryuma Türk bayrağıyla giren Karabay, ilk geceyi bisiklete binerek ve tavla oynayarak geçirdi. Havuz içinde ilk saatlerde adaptasyon sürecini yaşayan dünya rekortmeni Karabay, ilerleyen saatlerde köfte yedi. Yemek sonrası akvaryumda arkadaşlarıyla tavla oynayan Karabay, daha sonra bisiklete binerek spor yaptı. Karabay, gece yaklaşık 6 saatlik bir uykuyla güne başladıktan sonra sabah kahvaltıda sucuk ve peynir yedi. Ardından internetten dün ve bu sabah dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri takip eden Karabay, kendisiyle ilgili çıkan haberleri inceledi. Karabay, Türk ordusunun yürüttüğü operasyonla ilgili duygularını, akvaryumdaki panoya ''Ne mutlu Türküm diyene'' yazarak kendisini izleyenlerle paylaştı.