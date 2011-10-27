-Cem Karabay'dan yeni rekor İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - Tüplü dalış ekipmanlarıyla 2009'da 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cem Karabay, yeni rekor denemesinde bu süreyi aşarak yeni rekor kırdı. Kendisine ait su altında en uzun süre yaşama rekorunu 192 saate çıkarmak amacıyla 21 Ekim Cuma günü akşam saat 19.30'da, Caddebostan sahilinde kurulan dev akvaryuma giren Karabay, denemesinin altıncı gününde 135 saat 2 dakika 19 saniye olan süresini doldurdu. Karabay, havuz içinde Türk bayrağı açarak, yeni rekorunun mutluluğunu yaşadı. Kendisini izleyen vatandaşlara da el salladı. Karabay'ın eşi Samuray Karabay, eşinin yeniden rekor kırmasına çok sevindiğini belirterek, ''Kendisi çok mutlu ve heyecanlı. Sağlık durumu da gayet iyi. Çok mutluyuz'' dedi. Karabay, rekorunu 192 saate çıkarmak için 29 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'a kadar havuzun içinde kalacak.