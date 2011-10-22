-Cem Karabay'dan yeni rekor denemesi İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Tüplü dalış ekipmanlarıyla 2009'da 135 saat 2 dakika 19 saniye sualtında kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cem Karabay, rekorunu geliştirmek için yeni bir denemeye girişti. Karabay, Caddebostan sahilinde kurulan 8 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğindeki 80 tonluk dev akvaryuma bu akşam saat 19.30'da girdi. Akvaryumda Türk bayrağı açan Karabay, kendisine ait rekoru geliştirmeye çalışacak. Daha önce ABD'li bir sualtı sporcusuna ait rekoru kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Karabay, 135 saat 2 dakika 19 saniye olan rekorunu 192 saate çıkarmak için uğraşacak. 8 gün boyunca suda kalacak olan Karabay, yeme, içme, uyuma, spor, hatta internetten alışveriş yapma gibi tüm ihtiyaçlarını yine sualtında giderecek. Karabay, normal hayatta nasıl yaşanıyorsa sualtında da aynı şeyleri yaparak, televizyon seyredecek, tavla, dama, satranç gibi oyunlar oynayacak. Cem Karabay'ın rekor denemesini bir Guinness hakemi de yerinde izleyecek. Sualtında kurallar çerçevesinde sırtında tüp taşıyacak olan Karabay'ın ağzında da regülatör olacak. Deneme süresi boyunca Karabay için 2 sualtı hekimi, 2 uzman hekim ve bir ambulans hazır bekletilecek. Geceleri uykuya daldığı zaman da 2 kişi sürekli nefesini kontrol edecek. Karabay'ın rekor denemesini yapacağı akvaryumda bulunan su, özel sistemlerle sürekli değiştirilecek ve akvaryuma günde 1 ila 8 ton arasında su takviyesi yapılacak. Cem Karabay'ın rekor denemesi, 24 saat yapılan canlı yayından izlenebilecek.