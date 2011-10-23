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Yaşam

Cem Karabay 40 saati doldurdu İSTANBUL (A.A)

23 Ekim 2011 15:40

-Cem Karabay 40 saati doldurdu İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Tüplü dalış ekipmanlarıyla 2009'da 135 saat 2 dakika 19 saniye su altında kalarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cem Karabay, yeni rekor denemesinde 40 saati doldurdu. Kendisine ait su altında en uzun süre yaşama rekorunu 192 saate çıkarmak amacıyla 21 Ekim Cuma günü akşam saat 19.30'da, Caddebostan sahilinde kurulan dev akvaryuma giren Karabay, 6.5 saatlik bir uykuyla güne başladı ve kahvaltıda peynir yedi. Akvaryumda çeşitli spor hareketleri de yapan Karabay, zaman zaman arkadaşlarıyla tavla da oynadı. Karabay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar akvaryumda kalmayı hedefliyor.

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