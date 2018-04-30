Cem İlkel, İstanbul Open'a veda etti

İSTANBUL,(DHA)



TEB BNP Paribas İstanbul Open\'ın birinci turunda Cem İlkel, İtalyan rakibi Paolo Lorenzi\'ye 2-0 mağlup oldu.

Garanti Koza Park\'ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open\'da ana tablo mücadelesinin açılış gününde korta çıkan milli tenisçi Cem İlkel, ilk turda Paolo Lorenzi\'ye 6-2, 6-3\'lük setlerle 2-0 yenildi.

22 yaşındaki Cem İlkel, TEB BNP Paribas İstanbul Open\'daki mücadelesini Avustralyalı Bernard Tomic ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde sürdürecek.

Öte yandan bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen turnuvada yarın Marsel İlhan ilk sınavını verecek. Marsel, merkez kortta saat 17.00\'de başlayan maçta klasmanın 78 numarası Tunuslu Malek Jaziri ile kozlarını paylaşacak.

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