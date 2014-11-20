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Cem Garipoğlu'nun intiharında kovuşturmaya gerek görülmedi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun intihar etmesine ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi

20 Kasım 2014 23:00

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde intihar etmesi ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 10 Ekim sabah saatlerinde Silivri Kampüsü içerisinde bulunan 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Cem Garipoğlu’nun tek olarak müşahedede olduğu, olay yerinin incelenmesi sonucunda başına poşet geçirmek suretiyle intihar ettiği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği belirtildi.

Garipoğlu’nun kaldığı F Blok F/3 alt koğuşuna ilişkin 9 Ekim ve 10 Ekim'deki bütün koğuş giriş ve çıkışlarını gösteren kamera kayıt görüntülerinin incelenmesinde, kameralarda herhangi bir arıza olmadığı ifade edilen açıklamada, kamera görüntülerinin ileri ya da geri saat farklılığını içermediği, dış koridoru, iç koridoru yani mutfak giriş ile özel yaşam alanı olan bölmelerin girişinde bulunan avlu ile koğuş giriş-çıkışını gösterdiği, haricen herhangi bir kimsenin koğuşa girmediğinin gözlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Cem Garipoğlu’ndan alınan numunelerin Tülay Makbule Garipoğlu ve Mehmet Nida Garipoğlu’nun DNA profilleriyle uyumlu olduğunun Adli Tıp Kurumunca teyit edildiği belirtildi.

Garipoğlu’nun kaldığı koğuştaki materyallerden alınan parmak izlerinin incelemesi ve karşılaştırılması sonucunda Garipoğlu’nun parmak izinin dışında herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, "Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının 12 Kasım'daki otopsi raporuna göre ise Cem Garipoğlu’nun kesin ölüm sebebinin başa poşet geçirilmesine bağlı ağız burun kapanması ve boyuna bağ tatbikine bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, Cem Garipoğlu'nun intihar etmesiyle ilgili olarak dosya kapsamı ve belirtilen bulgular dikkate alınarak, "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildiği belirtildi. 

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