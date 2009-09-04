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Yaşam

'Cem Garipoğlu'nun etrafındaki çember daralıyor'

İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, Cem Garipoğlu'nun yakalanması için çemberin daraldığını söyledi.

04 Eylül 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Münevver Karabulut cinayeti zanlısı Cem Garipoğlu'nun yakalanması için çemberin daraldığını söyledi.

Çapkın, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden çıkarken basın mensuplarının, Münevver Karabulut cinayetini kastederek, ''Çember gerçekten daralıyor mu?'' sorusuna ''Evet, konunun özeti bu'' şeklinde yanıt verdi.

Mart 2009'da Etiler’de parçalanmış cesedi çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, Moskova başta olmak üzere bazı bölgelerde aranıyordu ancak aramalardan şu ana kadar sonuç alınamamıştı.

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