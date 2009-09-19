Cem Garipoğlu'nun elbiselerine inceleme

Polise göre, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayet günü üzerinde bulunan giysileriyle teslim oldu.



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Kamera kayıtlarını inceleyen polise göre, cesedi taşırken ve atarken, Garipoğlu'nun üzerinde teslim olduğundaki kot pantolon, tişört ve montu vardı.

Polise göre, Cem G. kaldığı yer ve yardım edenler belli olmasın, bir ipuçu ortaya çıkmasın diye, aynı giysilerle teslim oldu. Bu giysiler sayısız kere yıkandığı, cinayetle ilgili ipuçları bulunmayacağı gerekçesiyle polis inceleme dahi yapmadı. Polis kontrol etmese bile, Cem G,'nin iç çamaşırlarının bile aynı olduğunu düşünüyor.

Cem G. de Asayiş Şube Müdürlüğü'nde polislerle yaptığı sohbet sırasında, üzerindeki giysilerin, olay günündeki giysiler olduğunu söylemişti.Polis, bu giysiler yıkandığı için cinayetle ilgili ipuçları bulamayacağından inceleme dahi yapmadı.

Ancak elbiselere savcılık talebiyle el konuldu.

Elbiselerin etiketleri incelenerek, Cem Garipoğlu'nun firardayken saklandığı yer ile ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılıyor.