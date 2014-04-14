Cem Garipoğlu'nun annesinin mücevherleri, icradan satışa çıkarıldı

Münevver Karabulut'un ailesine 1 milyon 287 bin TL tazminat ödemeye mahkûm olan Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu'nun banka kasasından çıkan altın ve mücevherleri 600 bin TL bedelle icradan satışa çıkarıldı. Mücevherlerin satışı 13 Mayıs’ta, açık arttırma usulüyle Küçükçekmece 2. İcra Müdürlüğü’nde yapılacak. Tülay Makbule Garipoğlu’nun içerisinde 5 kilo külçe altının da bulunduğu 49 parça mücevheri için 3 kez bilirkişi incelemesi yapılmıştı. Son bilirkişi mücevherlere 640 bin TL bedel biçmişti.

Eyüp Serbest'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, başı kesilerek öldürülen ve cesedi Etiler’deki bir çöp konteylerinde bulunan 17 yaşındaki Münevver Karabulut’un ailesi, katil zanlısı Cem Garipoğlu ve ailesine 2 milyon TL’lik tazminat davası açmıştı.Mahkeme Garipoğlu Ailesi’nin Karabulut Ailesi’ne 1 milyon 287 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti. Karabulut ailesi kararın hemen ardından Garipoğlu ailesinin mallarına tedbir kararı aldırdı. Tülay Makbule Garipoğlu’nun babasından miras kalan Niğde’deki tarlalar, iki otomobili ile banka kasasındaki mücevherleri ve Nida Garipoğlu’nun Arnavutköy’deki arsasına satılamaz kaydı koyuldu. Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir 1 milyon 287 bin TL’lik tazminatın tahsili için icraya başvurdu. Garipoğlu Ailesi ise 110 bin TL’lik harç ödeyerek kararı temyiz etti ve icranın durdurulmasını talep etti.

Karabulut Ailesi bunun üzerine Küçükçekmece 1’nci İcra Mahkemesi’ne başvurarak Tülay Makbule Garipoğlu’nun banka kasasından çıkan 49 parça mücevherine kıymet takdiri yapılmasını istedi. İlk bilirkişi mücevherlere 530 bin TL değer biçti. Ancak Tülay Makbule Garipoğlu mücevherine az değer biçildiğini iddia etti ve başka bir bilirkişinin değer tespiti yapmasının talep etti. 2’nci bilirkişi de kasalardan çıkan 5 kilo külçe altın, tek taş yüzük, altın ve pırlantadan oluşan 49 parça mücevheri tek tek inceleyip 543 bin TL değer biçti. Tülay Makbule Garipoğlu yine değeri az buldu ve itiraz etti. Mahkemenin atadığı 3’ncü bilirkişi ise ziynet eşyalarına 640 bin TL değer biçti. Üçüncü bilirkişinin raporuna her iki taraftan da itiraz gelmeyince değer kesinleşmiş oldu.

İcradan satışa çıktı

Küçükçekmece 2. İcra Müdürlüğü değer tespitinin ardından kasadaki mücevherleri satılığa çıkarttı. Mücevherler için 13 Mayıs’ta yapılacak açık arttırmaya 600 bin TL bedelle başlanması kararlaştırıldı.

Okul yaptıracak

Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu Ailesi’nden alacağı tazminatla, Münevver’in mezarının bulunduğu Bolu’nun Mengen İlçesi’nde kızının adını taşıyacak bir lise yaptırmayı hedeflediği açıklamıştı. Süreyya Karabulut liseye para toplayabilmek için “Körebe, Kelebeğim Münevver’in ardından” isimli bir kitap da yazmış, “Her kitap bir lise için bir tuğla” diyerek satışa sunmuştu.