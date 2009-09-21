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Yaşam

Cem Garipoğlu'na açık görüş

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun da yattığı Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bayram görüşü başladı.

21 Eylül 2009 03:00



Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun da yattığı Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bayram görüşü başladı. Garipoğlu'nun da açık görüş yapması bekleniyor.

Bayram dolayısıyla cezaevlerinde açık görüş izni verilen mahkum yakınları Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gelmeye başladı.

Cem Garipoğlu'nun da tutuklu bulunduğu cezaevine sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başlayan mahkum yakınları, içeri alındı.

Cezaevine, Cem Garipoğlu'nun da yakınlarının gelip açık görüşe katılması bekleniyor.

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