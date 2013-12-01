Cem Garipoğlu 'sahte kimlik' davasından beraat etti

Münevver Karabulut cinayetinden hüküm giyen Cem Garipoğlu, "sahte kimlik"ten yargılandığı davadan beraat etti.

Münevver Karabulut cinayetinin ardından Cem Garipoğlu'nun ailesiyle yaşadığı Bahçeşehir'deki villada yapılan aramada renkli yazıcı ve bilgisayar çıktısıyla hazırlanmış sahte bir kimlik belgesi ele geçirilmişti.

18 yaşını dolduracak şekilde hazırlanmış kimlikle ilgili 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 Aralık 2009'da dava açıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Bakırköy 3. Çocuk Mahkemesi'ne açılan davada Cem'in 5 yıla kadar hapsi istendi. Cem Garipoğlu, ifadesinde kimlik bilgilerini barlara girebilmek için değiştirdiğini söyledi. Çocuk mahkemesi davanın ikinci duruşmasında Cem Garipoğlu'nu 1 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine geçtiğimiz mayıs ayında Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Cem Garipoğlu'nun beraat ettirilmesi yönünde kararı bozdu. Yargıtay, fotoğraf üzerinde soğuk mühür izinin bulunmadığı, belgenin orijinallerine nazaran baskı tekniği, kalitesi ve renk tonu yönünden farklılıklar gösterdiği, belgenin iğfal kabiliyetine haiz olmadığını gerekçe gösterdi.

Cuma günü tekrar hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu'nun üzerine atılı 'Resmi evrakta sahtecilik suçundan beraatına karar verildi.