T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cem Garipoğlu 'sahte kimlik' davasından beraat etti

Cem Garipoğlu'nun üzerine atılı 'Resmi evrakta sahtecilik suçundan beraatına karar verildi

01 Aralık 2013 15:56

Münevver Karabulut cinayetinden hüküm giyen Cem Garipoğlu, "sahte kimlik"ten yargılandığı davadan beraat etti.

Münevver Karabulut cinayetinin ardından Cem Garipoğlu'nun ailesiyle yaşadığı Bahçeşehir'deki villada yapılan aramada renkli yazıcı ve bilgisayar çıktısıyla hazırlanmış sahte bir kimlik belgesi ele geçirilmişti.
18 yaşını dolduracak şekilde hazırlanmış kimlikle ilgili 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 Aralık 2009'da dava açıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Bakırköy 3. Çocuk Mahkemesi'ne açılan davada Cem'in 5 yıla kadar hapsi istendi. Cem Garipoğlu, ifadesinde kimlik bilgilerini barlara girebilmek için değiştirdiğini söyledi. Çocuk mahkemesi davanın ikinci duruşmasında Cem Garipoğlu'nu 1 yıl 1 ay 10 gün hapisle cezalandırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine geçtiğimiz mayıs ayında Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Cem Garipoğlu'nun beraat ettirilmesi yönünde kararı bozdu. Yargıtay, fotoğraf üzerinde soğuk mühür izinin bulunmadığı, belgenin orijinallerine nazaran baskı tekniği, kalitesi ve renk tonu yönünden farklılıklar gösterdiği, belgenin iğfal kabiliyetine haiz olmadığını gerekçe gösterdi.

Cuma günü tekrar hakim karşısına çıkan Cem Garipoğlu'nun üzerine atılı 'Resmi evrakta sahtecilik suçundan beraatına karar verildi.

 

ETİKETLER

cem garipoğluberaatsahte kimlikmünevver karabulut cinayetihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24