Cem Garipoğlu için kemik yaşı tespiti istendi

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ailenin avukatı Rezan Epözdemir, şüpheli Cem Garipoğlu'nun kemik tespiti ve nüfus kayıtlarında tahrifat yapılıp yapılmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenmesi amacıyla soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığına başvuru yaptı.

Avukat Rezan Epödemir, öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, kardeşi Enver Karabulut ve dayısı Hasan Hüseyin Akdoğan ile Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Avukat Epözdemir, adliyeden ayrılışı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şüpheli Cem Garipoğlu'nun kemik tespiti ve hastane kayıtlarında tahrifat olup olmadığının, sonradan bir düzenleme yapılıp yapılmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine ilişkin talepleri, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığına ilettiklerini söyledi.

Soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu anımsatan avukat Epözdemir, gizlilik kararına rağmen iddiaya esas teşkil edebilecek Adli Tıp kurumu raporlarının tamamını, otopsi raporunu, ekspertiz raporunun tamamını aldığını ifade etti.

Epözdemir ayrıca, olayın sonrasında gündeme gelen, basında ve kamuoyunda müvekkili tarafından gündeme getirilen konularla ilgili olarak emniyet mensuplarına ilişkin cumhuriyet savcılığının resen başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, savcılığın talebi üzerine Süreyya Karabulut'un ifade verdiğini söyledi.

Müvekkilinin gündeme gelen 3 milyon euro, pasaportlar ve sahte kimliklere ilişkin bütün bilgi ve belgeleri sunduğunu anlatan Epözdemir, basın mensuplarından soruşturmanın gizliliğine saygı göstermelerini istedi.

Avukat Epözdemir, basında ve kamuoyunda soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgiler çıktıkça karşı tarafın ifadesini ona göre şekillendirdiğini bu nedenle sürecin şüphelinin lehine işlediğini kaydetti.

Münevver Karabulut'un ölüm anında üzerinde bulunan bir bileklik, saat ve 17 liranın teslim alınması için veraset ilamı çıkartıldığını ve yasal varislerinin belirlendiğini anlatan avukat Epözdemir, Şişli Tereke Hakimliği'nden bunların isteneceğini söyledi.

Avukat Epözdemir, basında çıkan "Ahmet"' adli kişiyle ilgili bir soru üzerine, "Ahmet diye bir şahıstan bahsediliyor, ama bilgi ve belgem olmadan kamu ve özel kişilere isnatta bulunmam. Bilgi ve belge yok" dedi.

Bu haberlerin kaynağının yerel gazeteci Cemil Baran olduğu için ciddiye almadığını söyleyen avukat Epözdemir, Baran'ın sansasyonel kaygılarla bunu yaptığını öne sürdü.