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Yaşam

Cem Garipoğlu Adli Tıp'ta

Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu, akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 





Sevk işlemi, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 26 Şubat'ta yapılan ikinci duruşmada aldığı karar doğrultusunda gerçekleşti.

Cem Garipoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirildi.

3 hafta boyunca tek kişilik odada tutulacak olan Cem Garipoğlu'nun tüm hareketleri kamerayla izlenecek.

Kapıda ise askerler nöbet tutacak.

3 haftanın sonunda hazırlanacak rapor, mahkemeye gönderilecek.

Raporda Cem Garipoğlu'nun akli dengesinin yerinde olmadığına kanaat getirilirse, Garipoğlu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilecek.
















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