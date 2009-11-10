Cem Garipoğlu 18 yaşından küçük çıktı!

Adli Tıp, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun cinayet işlediği sırada 18 yaşından küçük olduğunu belirledi.



Etiler'de 3 Mart tarihinde başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu, yaklaşık 200 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu için 14 Ekim'de Adli Tıp Kurumu'nda kemik yaşı testi yapılmıştı.



Adli Tıp, Cem Garipoğlu'nun suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Garipoğlu'nun ilk kemik yaşı tespiti Kartal Devlet Hastanesi'nde yapılmış, "18 yaşından küçüktür" raporu verilmişti.Cem Garipoğlu suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Mahkemeleri'nde yargılanacak.