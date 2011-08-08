-CEM ERMAN TOPRAĞA VERİLDİ ADANA (A.A) - 08.08.2011 - Adana'da, dün imam nikahı ile birlikte yaşadığı kadına ait evde ölü bulunan Yeşilçam'ın en parlak dönemlerinin ünlü karakter oyuncusu Cem Erman'ın cenazesi (64), toprağa verildi. Merkez Çukurova ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'nde, Manolya Sitesi'ndeki evinde dün cesedi bulunan Cem Erman'ın, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazesi, birinci derecede yakınları gelmediği için Cumhuriyet Savcılığının kararıyla imam nikahıyla birlikte yaşadığı Sevim Demiroğlu'na (45) teslim edildi. Gerçek adı Süleyman Faik Durgun olan ve Yeşilçam'ın gişe rekorları kıran 100'den fazla filminde, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Ekrem Bora ve daha onlarca ünlü sinema sanatçısıyla rol alan Cem Erman'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, Cem Erman'ın dört yıl hayatını paylaştığı Sevim Demiroğlu ile onun birkaç yakını katıldı. Mersin'de 1947'de doğan Cem Erman, annesinin memleketi olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde ailesiyle yaşarken, 1973'de Ses dergisinin açtığı yarışmada üçüncü olup sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın en parlak dönemlerinde, çoğunlukla karakter oyuncusu olarak rol alan Cem Erman'ın, 33 yılını verdiği oyunculuğuna 1980'de son verip emekliye ayrıldığı kaydedildi. Cem Erman, dün, telefonlarına cevap alamayınca, tatil için gittiği Akçatekir Yaylası'ndan evine dönen ve 4 yıldır birlikte olduğu belirtilen Sevim Demiroğlu tarafından kapının çilingirle açılması sonucunda ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede, Cem Erman'ın üç gün önce öldüğü tespit edilmişti.