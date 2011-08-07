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Yaşam

Cem Erman evinde ölü bulundu

Sinema sanatçısı Cem Erman, Adana'daki evinde eşi tarafından ölü bulundu.

07 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sinema sanatçısı Cem Erman, Adana'daki evinde eşi tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, asıl adı Süleyman Faik Durgun (64) olan Cem Erman'ın eşi Sevim Demiroğlu, yaklaşık bir hafta önce gittiği Akçatekir beldesinden eşi telefonlarına cevap vermeyince bugün 100. Yıl Mahallesi Manolya Sitesi'ndeki evine döndü. 

Demiroğlu, ağır bir koku hakim olan eve girdiğinde eşini oturma odasındaki kanepede ölü olarak buldu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Cem Erman'ın cenazesi itfaiye ekiplerince ilaçlanarak evden çıkartıldı.

Sanatçının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bu arada, Erman'ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.

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