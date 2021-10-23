Cemal Enginyurt: Enflasyonu çıldırttınız, zam üstüne zam yaptınız, kara para cenneti oldunuz hâlâ ses vermiyor, pusudasınız, yetti gari, gidin bari

‘'Eskiden vatandaş nezaket ve zerafet ölçüsünde iktidarı eleştirirdi, şimdi ise ‘Battık, yandık, yıkıldık, kurtarın bizi' diye bağırıyor'' değerlendirmesini yapan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu ülkeyi 3. dünya ülkesine döndürdünüz. Asgari ücreti sıfırladınız. Enflasyonu çıldırttınız. Zam üstüne zam yaptınız. Kara para cenneti oldunuz. Gri listeye soktunuz. Dolarda rekor kırdınız. Hala ses vermiyorsunuz, pusudasınız. Yetti gari, gidin bari'' dedi.

Sözcü WEB TV’ye konuşan Cemal Enginyurt şunları söyledi:

"Ekonomi çok kötü yönetiliyor, adeta yerlerde sürünüyor"

Ekonomi çok kötü yönetiliyor, adeta yerlerde sürünüyor. Sürekli kriz ülkesi dedikleri, sürekli ekonomik sıkıntılar var dedikleri eski Türkiye'den de daha kötü bir hale getirdiler. 57. Hükümet iktidardan giderken iç ve dış borç toplamı 200 milyar dolar iken, bugün iç ve dış borç toplamı 570 milyar dolar oldu.

"Ülkenin Maliye ve Hazine Bakanından ses yok!"

Çitçi iflas etmiş, esnaf iflas etmiş, sanayici çökmüş, işsiz sayısı 10 milyonu geçmiş, işçi 4 bin lirayla dahi evine bakamaz hale gelmiş. Milyonlarca üniversite öğrencisi iş bulamıyor. Öğretmen, sağlıkçı hepsi perişan. Yılsonu Merkez Bankası dolar tahmini 8.67 ama bugün dolar çoktan geçti. Ülkenin Maliye ve Hazine Bakanından ses yok.

"Erken seçim yapmazlar çünkü gideceklerini biliyorlar"

Sokaktaki halk isyan ediyor. 84 milyonun yüzde 70, 80'i isyan ediyor. Çünkü her sabah kalktığında fakirleşen bir ülke, her akşam sofrasında yemeği azalan bir ülke ve bu milletle de dalga geçen bir iktidar var. Siyasetçiler ülkeyi yönetemedikçe halk erken seçim diyor. Erken seçim yapmazlar çünkü gideceklerini biliyorlar, kaybedeceklerini görüyorlar. Bir erken seçimin kendileri için felaket olacağının farkındalar. Ne kadar iktidarda kalırsak kardır diyorlar.

"Vatandaş artık nazik değil"

Türkiye'nin birçok noktasına Genel Başkanımızla gidiyoruz. Eskiden vatandaş iktidarı nezaket ve zerafet ölçüsünde eleştirirdi, şimdi ise battık, yandık, yıkıldık, kurtarın bizi diye bağırıyor. Vatandaş sesini en yüksek düzeyde çıkartıyor, derdini isyan ederek anlatıyor. Ben Ak Partili Milletvekillerini, örneğin kendi şehrimin 3 vekilini birlikte sokaklarını gezmeye davet ediyorum. Buyursunlar sokağa çıkalım sokaktaki insanı birlikte dinleyelim, kahveci esnafını, buğday üreticisini, fındık üreticisini, çeltik üreticisini, limon üreticisini birlikte dinleyelim. Vatandaş perişan, vatandaş mağdur. Mazot ilk defa benzini geçmiş, ilk defa dolar mevduatı, Türk lirası mevduatını geçmiş ve siz hala muhalefet partilerini suçluyorsunuz.

Merkez Bankası başkanına: İstifa etsin

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu dolar tahminini 9.22 diye revize etmişti. Dolar 9.64 oldu, yeni tahminin var mı? Bir zahmet Sayın Erdoğan’a sor da, bize de açıkla. ‘Yok' mu diyorsun? O vakit hemen istifa et. Bu ülkeyi 3. Dünya Ülkesine döndürdünüz. Asgari Ücreti sıfırladınız. Enflasyonu çıldırttınız. Zam üstüne zam yaptınız. Kara para cenneti oldunuz. Gri listede yer aldınız. Dolarda rekor kırdınız. Hala ses vermiyor, pusudasınız. Yetti gari, gidin bari.