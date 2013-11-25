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Cem Davran'dan Suriyeli mültecilerin seçmen yapılmasına tepki

Ünlü oyuncu Cem Davran twitter hesabından, Suriyeli mültecilerin seçmen yapılmasına tepkisini paylaştı

25 Kasım 2013 17:37

Anayasanın referandumu döneminde ortaya çıkan, ‘Yetmez ama evet’ sloganı bugün Cem Davran'ın twitter'dan paylaştığı tweetler ile tekrar gündeme geldi. Davran "İçimden yetmez ama evet demiş dostlara iyi haftalar demek geldi neden bilmem. Öngörünüz eksik olmasın sağlıcakla kalın" dedi. Davran ayrıca Suriyeli mültecilere oy kullanma hakkı verildiği haberleri ile ilgili de bir tweet paylaştı. Oyuncu Cem Davran, "Ben gidip Suriye'de oy kullanıyor muyum? Patriot vatansever miyd? Çok soru var aklımda" dedi.

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