-Cem Davran öğretmen adaylarının sorunlarını anlattı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Sanatçı Cem Davran, atama bekleyen öğretmen adaylarının sorunlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile görüştü. Davran, ''Onların bütün sorunlarını enine boyuna konuştuk. Hayatımda ilk defa bir bakanla kendi konusunu en küçük detaylarına kadar sakınmadan konuşabildik. Bu beni çok mutlu etti'' dedi. Cem Davran, Dinçer'i, bakanlıktaki makamında ziyaret etti. Basın mensuplarının kısa bir görüntü almasının ardından, görüşme basına kapalı gerçekleşti. Davran, görüşmenin ardından, gazetecilerin ne amaçla geldiğini sorması üzerine, ''Benim küçük oğlanın derslerinde bir takım problemler var da... Direkt Milli Eğitim Bakanını göreyim dedim'' diyerek espri yaptı. ''Atanamayan öğretmenlerin sorunlarını, eğitim alanının en üstündeki kişi olan Bakan Dinçer ile görüşmeye geldiğini'' belirten Davran, Dinçer'in kendisini karşılamasından dolayı teşekkür ettiğini ve onur duyduğunu söyledi. Dinçer'in, son ana kadar çok zorlamasına rağmen, kendisine rakam ve tarih telaffuz etmediğini vurgulayan Davran, ''Şu rakam, bu tarih demedi. Haklı, sütten ağzı yandı. Bir önceki bakanlarımızdan bir tanesi çok net bir şey söyleyip arkasında duramadığı için bu duruma geldiğinde, ilk işi onun adına bile olsa özür dilemek oldu. Bir devlet adamı için çok önemli bir şeydi bu. Ben de zaten kendisine onu ilettim. Ama rakam ve tarih telaffuz etmese de atanamayan öğretmenler konusunda olumlu şeyler söyledi. Özellikle yeni yılda, yeni yılın başlarında bu konuyla ilgili bir şeyler yapılacağını, gayret edileceğini söyledi'' dedi.