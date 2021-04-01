Cem Davran: Gelecek nesillere not; karşınıza salgın dönemi çok kötü yönetildi gibi bilgiler çıkabilir

Ünlü oyuncu Cem Davran, salgın döneminde iktidarın yönetimini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Davran, "Bugünleri araştırırken, salgın dönemi çok kötü yönetildi gibi bilgiler çıkabilir, iyice inceleyin, daha da kötü olduğunu göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi Kabine Toplantısı ardından kısıtlamaların geri geldiğini açıklamasından sonra birçok insan AKP kongrelerinin yapılmasına tepki göstermişti. Cem Davran da bu konuda iktidarı eleştirenler arasında.

Davran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, salgın dönemindeki sürecin “kötü” yönetildiğine dikkat çekerek, “Gelecek nesillere not; bugünleri araştırırken karşınıza, özellikle salgın dönemi çok kötü yönetildi gibi bilgiler çıkabilir, hemen inanmayın, özgür aklınızla iyice inceleyin, daha da kötü olduğunu göreceksiniz” notunu düştü.