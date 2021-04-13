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Cem Davran, ekranlara geri dönüyor

13 Nisan 2021 15:18

Bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Cem Davran, Aşkın Tarifi dizisiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir 3'ü Bir Arada isimli oyunu sergileyen Davran, Koronavirüs salgını nedeniyle oyununu sahneleyemiyordu.

Usta oyuncu Cem Davran ekrana dönmek için gün sayıyor. Davran, NTC Medya ile el sıkıştı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu yapım şirketinin Kanal D için çekeceği yazlık dizi 'Aşkın Tarifi' ile anlaştı.

Kadir Doğulu ile Yasemin Conka'nın da rol alacağı dizi önümüzdeki haftalarda sete çıkacak.

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