Cem cinayet gecesi ne yaptı?

Etiler’deki bir çöp konteynerinde cesedi bulunan Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem G.’nin, olaydan sonra yine Etiler’de bulunan Akmerkez’e gittiği ortaya çıktı. İfadesine başvurulan bir tanık, Cem G.’yi olay günü saat 19.30 sıralarında Akmerkez’de gördüğünü söyledi. Münevver’in cesedinin çöp konteynerine atıldığı saat ise kayıtlara 19.00 olarak girmişti.

İstanbul'da 3 Mart’ta öldürülen Münevver Karabulut’un Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Cem G. ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Cem G.’nin olay öncesi ve sonrasında telefonla kimlerle görüştüğünü tespit etti. Bunun sonucunda tanık E.A.’ya ulaşıldı. Polis, zaman geçirmeden tanık olarak E.A.’nın ifadesine başvurdu. Cem G.’nin ağabeyinin eski arkadaşı olduğunu belirten E.A., olay günü saat 19.30 sıralarında bir arkadaşıyla yemek için Akmerkez’e gittiklerini, burada hesabındaki parayı kontrol için bankamatiğe gittiği sırada alt katta bulunan ‘petshop’ önünde yanına gelen Cem G. ile sohbet ettiğini anlattı. Cem G.’nin kendisine cep telefonu numarasını verdiğini ancak kontörü olmadığı için bu numaraya çağrı gönderemediğini belirten E.A., ayrıldıktan sonra bedava mesaj hakkını kullanarak numarasını Cem G.’ye gönderdiğini ifade etti.

‘Bagajdan valiz çıkardılar'

Cem G.’nin üzerinde siyah mont, ellerinde ise eldiven olduğunu kaydeden tanık, havanın soğuk olması nedeniyle bu durumu yadırgamadığını da dile getirdi. E.A., Cem’in ‘Starbucks’ adlı kafede oturduğunu söylediğini belirterek; Münevver Karabulut’u tanımadığını, televizyon ve gazeteleri takip edemediği için de olaydan 4-5 gün sonra bir arkadaşının telefonla kendisini araması sonucu cinayetten haberdar olduğunu anlattı. E.A., o günden sonra Cem’i bir daha görmediğini de sözlerine ekledi. Polis, cesedin atıldığı Etiler Dilekyıldızı Sokak yakınındaki sitelerin olay gecesi görevde olan güvenlik görevlilerinin ifadelerine de başvurdu. Saat 19.00 sıralarında görevli olduğu siteye gelen bir güvenlik görevlisi, yaklaşık 20 dakika sonra bir otomobilin kendi sitelerine ait çöp konteynerinin bulunduğu yere geldiğini, otomobilin şoför koltuğunda 40-45 yaşlarında bir erkeğin oturduğunu, yanında ise 18-20 yaşlarında, 165- 170 cm boylarında kirli sakallı bir erkek olduğunu, bu 2 kişinin bagajdan bir valiz çıkardıklarını anlattı. Güvenlik görevlisi, genç olan erkeğin otomobilden bir de gitar kılıfı çıkarıp omzuna taktığını, orta yaşlı olan kişinin ise otomobile binip gittiğini belirtti.

‘Gitar kılıfı taşıyordu'

Bu kişinin gitar kılıfı ve valizi alıp sokağın aşağısına doğru yürüyerek gittiğini ifade eden güvenlik görevlisi, aynı kişinin 3-4 dakika sonra önlerinden geçerek ana caddeye doğru yürüdüğünü, ancak bu sefer elinde valiz ve gitar çantası olmadığını da söyledi. 15-20 dakika sonra çöp toplayan bir kişinin gelip önce görevli olduğu sitenin çöp konteynerine baktığını, daha sonra da aşağı doğru gittiğini söyleyen tanık, bir süre sonra ise polislerin geldiğini belirtti. Olay yerine gelen polislere gördüklerini anlatan tanık, konteynerin içinde gördüğü gitar çantasıyla valizin gencin taşıdığı eşyalar olduğunu ifade etti.