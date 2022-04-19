Cem Bölükbaşı, Imola'da yarışamayacak

Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde kontroller için İstanbul'a gelen milli sporcu yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı, "Geçen hafta sırtımda oluşan ağrılar sonrası doktor kontrollerinde kaburgamda bir kırık olduğunu öğrendik. Tedavim sürdüğü için bu hafta sonu İmola’da yarışamayacağım.

Üst üste şanssızlıklar yaşasak da hedeflerimi gerçekleştirmek için önümde uzun bir sezon var. Tamamen iyileşip en iyi şekilde Barcelona yarışlarına kaldığımız yerden devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkürler."

Formula 2'de Charouz Racing takımıyla yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle yarıştan çekilmişti.

Sezonun ilk yarışını 15. sırada bitiren milli sporcu, sakatlığı sebebiyle Barcelona'daki testlere de katılamayacağını açıklamıştı.