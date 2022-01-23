Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç, Formula Regional Asya Şampiyonası'nda kaza yaptı

Şampiyonanın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen ayağının üçüncü yarışına, Evans GP takımından Cem Bölükbaşı ile Pinnacle ekibinden Salih Yoluç da katıldı.

Milli pilotların araçları, yarış başında gerçekleşen ve birçok aracın karıştığı kazaya karıştı. İki pilot da kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu yıl Formula 2'de yarışma kararı alan ve sezon öncesi hazırlık amacıyla bu şampiyonaya katılan Cem Bölükbaşı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Salih Yoluç ise otomobilindeki "halo" sistemi sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.