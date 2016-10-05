Cem Arslan'ı bıçaklayan kadın, daha önce hangi radyoculara saldırdı; neden her defasında serbest kaldı?

Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel, radyocu Cem Arslan'ın bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak 2010 yılında yaşananları anlattı. "Bir gün radyonun önüne gelip Cem Arslan'a sesleniyor, Arslan dönünce tuhaf hareketler yapmaya başlıyor. Karakola gidiyorlar ki kadının üzerinde kocaman bıçak var. Cem Arslan şikayetçi oluyor. Peki polis ne yapıyor? Hiçbir şey. Bıçak taşımak suç değil çünkü" diyen Özyılmazel, saldırganın bugüne kadar 5 kişiyi hedef aldığını söyledi. Saldırıya uğrayan isimleri DJ Cem Arslan, DJ Arzu Çağlan, Kaya Çilingiroğlu'nun asistanı Çiğdem Hanım, DJ Mine Ayman ve 'yanlışlıkla bıçaklanan' A.G olarak sıraladı.

"Kadının akıl sağlığı bozuk, kadın hayal aleminde, kadın ileri derecede hasta, planlı, hedefe odaklı ve fevkalade tehlikeli. Birini daha bıçaklaması, hatta öldürmesi an meselesi" diyen Özyılmazel, "'Beni rahatsız ediyor, evime geldi, arabama binerken sıkıştırdı, yüzüme kezzap atmaya çalıştı, hatta bıçakladı' demeniz çözüm değil. Yasalar sizi korumuyor, onları salıyor. Şimdi bu kadın yine 30-40 gün sonra salınırsa bir dahaki kurbanının hesabını kim verecek?" diye yazdı.

Ayşe Özyılmazel'in "Radyo DJ'lerinin kabusu hortladı" başlığıyla yayımlanan (5 Ekim 2016) yazısı şöyle:

5 Eylül 2010 tarihli Müjgan Halis imzalı SABAH gazetesi haberi. Başlığı veriyorum: Radyo DJ'lerinin korkulu rüyası.

Söz konusu korkulu rüya, Müge Arcan adında bir kadın. Kadın, Best FM DJ'i Cem Arslan'a saplantılı bir şekilde hayran. Kendi kurduğu yalan dünyasına sıkı sıkıya bağlı. Cem Arslan ile ilişkisi olduğunu, Arslan'ın evinin karşısındaki ağaca çıkıp onu gözetlediğini, zaman zaman eski kocası olduğunu falan zannediyor. Bir gün radyonun önüne gelip Cem Arslan'a sesleniyor, Arslan dönünce tuhaf hareketler yapmaya başlıyor. Karakola gidiyorlar ki kadının üzerinde kocaman bıçak var. Cem Arslan şikayetçi oluyor. Peki polis ne yapıyor? Hiçbir şey. Bıçak taşımak suç değil çünkü. Sanki o bıçakla elma soyacakmış gibi.

Aradan bir yıl geçiyor ama takıntılı hayran takipte. Bu kez o zamanlar Best FM'de çalışan ünlü DJ Arzu Çağlan'a sarıyor. Aklı sıra Cem Arslan'la ayrılma sebepleri Arzu Çağlan.

Arzu'yu takip etmeye başlıyor, evini bile buluyor. Bir sabah Arzu Çağlan evinden çıkıp arabasına tam binerken Müge Arcan yaklaşıp yüzüne kezzap atıyor. Ani refleksle başını çeviren Arzu Çağlan'ın yüzüne birkaç damla geliyor. Gelen damlaları suyla yıkayan Çağlan'da çok şükür hasar kalmıyor.

Bir ay sonra radyonun önünde bu kez döner bıçağı ile yakalanan sapık kadın, bu kez de 'heyet raporsuz' sadece psikolojik tedavi görmesi gerekçesi ile üç ay sonra yine serbest bırakılıyor.

Akıl sağlığı yerinde değil



Sonraki kurbanı ise Kaya Çilingiroğlu'nun asistanı Çiğdem Hanım. Onu seçmesinin nedeni başka bir DJ'e benzetmesi, tamamen tesadüf. Etiler'de arabasının bagajından eşyalarını alırken Çiğdem Hanım'ı biri boynundan olmak üzere altı yerinden bıçaklıyor. Sonuç; 40 gün sonra serbest. Ardından yine Best FM sularına dönen Müge Arcan, bu kez DJ Mine Ayman'ı hedef alıyor, fakat yoldan geçen A.G.'yi Mine Ayman zannederek bu kez onu sırtından bıçaklıyor. Kadın ölüme dakikalar kala kurtarılıyor.

Şimdi gelelim 2010'da başlayan bıçaklama, kezzaplama olaylarından 2016 Ekim ayına... Pazartesi akşamı radyodan çıkan DJ Cem Arslan, sırtından dört beş defa bıçaklanıyor. Bilin bakalım bıçaklayan kim? Tabii ki aynı isim; Müge Arcan.

Cem Arslan bu kez ucuz atlatıyor. Peki şimdi ne olacak? Bu hasta kadın yine sokaklara mı salınacak? İlle de birini öldürdükten sonra mı içeri tıkılacak? Kadının akıl sağlığı bozuk, kadın hayal aleminde, kadın ileri derecede hasta, planlı, hedefe odaklı ve fevkalade tehlikeli. Birini daha bıçaklaması, hatta öldürmesi an meselesi.

Bu şekilde takip edilen, taciz edilen, tehdit edilen, hayatları zindan edilen, korku içinde birçok kişi var; Sonunda öldürülenler de var, üçüncü sayfa haberlerinde okuyorsunuzdur. Ve fakat 'Beni rahatsız ediyor, evime geldi, arabama binerken sıkıştırdı, yüzüme kezzap atmaya çalıştı, hatta bıçakladı' demeniz çözüm değil. Yasalar sizi korumuyor, onları salıyor.

Şimdi bu kadın yine 30-40 gün sonra salınırsa bir dahaki kurbanının hesabını kim verecek? Hadi bakalım.