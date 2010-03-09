Cem ağabeyine veda etti

T24 - Türkiye, lösemi hastası Elif'i, Cem Yılmaz'ın adına katıldığı yarışma programında tanıdı. Yılmaz minik kızı hastanede de yalnız bırakmamıştı. Elif, 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.





Sabah Gazetesi'nden Ali Balcı'nın haberine göre komedyen Cem Yılmaz'ın hastanede ziyaret ettiği ve "Var mısın Yok musun" programında adına yarışarak 100 bin lira kazandığı 11 yaşındaki Elif Okur, kanserin vücuduna yayılması sonucu yaşam mücadelesini kaybetti. Trabzon'da 2008 yılında, ilköğretim okulu üçüncü sınıftayken, şiddetli bacak ağrısı çekmeye başlayan Elif Okur, Trabzon Kemik Hastanesi'ne götürüldü. Burada, leğen kemiğinde tümör olduğu ortaya çıktı. Baba Şaban Okur (39) Trabzon'daki işyerini ve otomobillerini satarak kızının tedavisi için İstanbul'a yerleşti. Elif Okur, aynı yılın temmuz ayında, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı'nda tedaviye alındı.





Tedavisi için 100 bin TL



Tedavisine olumlu sonuçlar veren küçük kız için, ünlü komedyen Cem Yılmaz da "Var mısın Yok musun" isimli programda yarıştı. Yılmaz'ın kazandığı 100 bin lira, Elif'in tedavisi için harcandı. Elif'e Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler de destek oldu. Tüm bu çabaların ardından doktorlardan kötü haber geldi. Kanser, Elif'in başta akciğeri olmak üzere birçok organına sıçramıştı. Sürekli yüksek ateşli olan ve solunum yetmezliği yaşayan Elif Okur, önceki hafta Paşabahçe Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Makinelere bağlı yaşatılan talihsiz kız, cumartesi gecesi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Elif, önceki gün memleketi Trabzon'da toprağa verildi.





