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Cem Adrian'dan O Ses Türkiye jürisine: Maalesef bu iş burada kapanamayacak

"Çocukların suistimaliyle ilgili yazmayacağım şey kalmayacaktır"

05 Şubat 2016 22:23

Cem Adrian, geçtiğimiz hafta O Ses Türkiye jürisine "Kazandığınız her maddi şeyin hesabını ödemenizi diliyorum" demesi üzerine yeni bir eleştiri yaptı. Adrian, yine twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Maalesef bu konu burada kapanamayacak gibi, çünkü duyumlarım bu yarışmanın bir de 'çocuklar' versiyonunu başlayacağı. İşte orada, bir de konu çocuklar olacaksa ben çok üzgünüm ki müzisyenliğimin dışında daha da büyük hassasiyetim olan çocuklar ve onların suistimali ile ilgili yazmayacağım şey kalmayacaktır. Şimdilik bu kadar... Sevgi ve empati ile kalın" dedi.

Adrian'ın twitter üzerinden paylaştığı mesajlar şöyle:






Adrian'ın geçtiğimiz haftaki mesajından sonra yarışmanın jürileri  Murat Boz, Athena grubunun solisti Gökhan ve Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin final akşamında Cem Adrian'ın eleştirilerine üstü kapalı olarak yanıt vermişti.

TV8'e konuşan Gökhan eleştirilere  "Buraya gelen kardeşlere fırsat veriliyor. Bütün Türkiye bu kardeşleri dinliyor. Buradan onlara rızık oluyor. Bir şeyler açılıyor. Bunların hepsi bence TV 8'in Acun'un o kardeşlerimizin tamamının yapmış olduğu olayda onların ortaya çıkarmış olduğu bir şey. Kesinlikle. Ben o konuyla alakalı en ufak bir negatif şey duyduğumda çok üzülüyorum. Çünkü içini biliyorum o olayın. İçindeyim..." diye yanıt vermişti. 

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