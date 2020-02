Cem Adrian'dan ‘küfür' açıklaması

Şarkıcı Cem Adrian, sosyal medyada bir kullanıcıya küfür ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. “Olan şey bilgim ve isteğim dışında olmuştur” diyen Adrian, özür diledi.

Cem Adrian sahne adıyla tanınan Cem Filiz’in sosyal medya sayfası üzerinden bir takipçisine hakaret ve küfür ettiği iddiası sosyal medyada tepki görmüştü.

Cem Adrian’ın konuya dair sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı açıklama şöyle:

Dün hakkımda “takipçilerine küfür etti” başlığı ile yayınlanan ekran görüntüleri ile ilgili açıklamamdır. Twitterin eski işlevinin kalmadığını ve artık genelde kavga, gürültü ve negatif bir platform olduğunu düşündüğümden Twitter da uzun süredir aktif değilim. Bir adminim ve ben genelde sadece müzik linkleri paylaşıyoruz. Çok nadir olarak başka paylaşımlar yapıyorum. Twitterda DM bakmıyor ve görmüyorum. İddia edilen mesajlar da DM kutumda görünmüyor.... “Cem Adrian maduru” diye iddia edilen kimliği belirsiz arkadaşların hukuki kanallarla haklarını aramalarını tavsiye ederim... Ki böylelikle kim olduklarını da görmüş, anlamış, onları tanımış oluruz. Diğer bir konu da “@suleicinadalet” hesabını engellemiş olmam, bu konuda duyarsızlıkla suçlanmam ve yorumlarla gelen saldırılar. Öncelikle beni sadece instagramdan bile tanıyan biri bilir ki, toplumsal olaylara, haksızlıklara, yanlşlara, kötü olan herşeye elimden geldiği kadar tepki gösterir ve sadece buradan tepki göstermekle kalmaz, elimden geleni de yapmaya çalışırım. Türkiye’nin açık ve net en çok seyahat eden ve ayın neredeyse 20 günü konser veren bir müzisyeni olarak özellikle bu aralar her şeyi takip etmek, görmek, anlamak inanın çok mümkün olmuyor. Gündemden de kopuyoruz, sevdiklerimizin hayatlarından da. Size inandırıcı gelmeyebilir ancak bu tempoda yaşamak, çalışmak, işe yaramak, bazen kolay değil. İnstagram paylaşımlarımın altına günde binlerce yorum geliyor. Bunları elemek, ayıklamak, silmek, görmek ve cevap vermek her daim mümkün değil. “SADECE KÖTÜ NİYETLİ YORUM, KÜFÜR VE BENZERİ ŞEYLERİN ORADA KALIP TARTIŞMA VE KAVGALARA NEDEN OLMAMASI İÇİN” bir admine ihtiyaç duyabiliyorum. Her şeye yetişmek mümkün değil... Hesabın hangi sebeple ve neden engellendiğini bilmiyorum. Ama bu hesaptan ismime yapılan açıklama sonrasında, bana saldıran bazı hesapların neden engellendiğini biliyorum. Tarifsiz acılarından dolayı herkese sonsuz hak veriyorum. Ne der ya da ne yapsalar sevgi ile karşılayacağım. Bu acı ve haksızlık hepimizin ortak acısıdır. Yine de kırılan kalplerinden dolayı özür dilerim. Olan şey bilgim ve isteğim dışında olmuştur. Sevgi, saygı ve huzurlu günler dilerim...