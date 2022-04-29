Cem Adrian ve Emir Can İğrek yeni şarkı için bir araya geldi

Cem Adrian ve Emir Can İğrek, Adrian'ın son albümünün son şarkısı için buluştu. İkilinin birlikte yorumladığı 'Bana Unutmayı Anlat' yayınlandı.

Cem Adrian, yoğun konser ve turne temposunun yanı sıra arka arkaya şarkılar yayınlamayı sürdürüyor. Sanatçının Emir Can İğrek'le birlikte seslendirdiği 'Bana Unutmayı Anlat', dijital platformlardaki yerini aldı.

Sözü ve müziği Cem Adrian'a ait şarkının video klibi de yine sanatçının imzasını taşıyor.

Adrian sosyal medya hesaplarından şarkıyı, "Sevgili dostum Emir Can İğrek ile kaydettiğimiz ‘Bana Unutmayı Anlat’, ‘Anlatacaklarım Uzun’ albümünden yayınlamış 12. ve son şarkı..." diyerek duyurdu.