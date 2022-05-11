Cem Adrian'dan Britney Spears'ın Kül şarkısını paylaşmasına yorum: Dünya tuhaf bir yer

Cem Adrian, kendisine ait Kül şarkısı eşliğinde İstanbul'da bir anaokulunda öğrenciye öğretmeni tarafından yapılan sürpriz doğum günü görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Britney Spears'ın paylaşması hakkında yorum yaptı. Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, "Dünya tuhaf bir yer" dedi.

Geçen aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, öğretmeninin kendisine yaptığı pasta sürprizini görünce, öğretmeninin elini öpmüştü. Gündem olan videoyu şarkıcı Britney Spears, "Bu video beni ağlattı" diyerek paylaştı. Spears paylaşımında, Cem Adrian'ın şarkısı Kül'ü kullandı.

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı Spears, "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.