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Dünya

Çelyabinsk'te maden yangını: 161 madenci tahliye edildi

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadığı belirtildi

22 Temmuz 2018 14:47

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde yaşanan maden yangını sonucu 161 madencinin tahliye edildiği, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Çelyabinsk Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir kaynağın Sputnik'e verdiği bilgiye göre, kablo yanması nedeniyle çıkan yangınından sonra 161 madenci bölgede bulunan 'Tsentralnaya' madeninden tahliye edildi. Kaynak, madendeki çalışmaların da askıya alındığını söyledi.

Sputnik'in ulaştığı Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir temsilci, "Kablo yangını başlar başlamaz 161 madenci yüzeye çıkarılarak tahliye edildi" dedi. Temsilcinin verdiği bilgiye göre, çalışmaları durdurulan madende, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olayı yaşanmadı.

Olay yerinde Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı üç ekip duruma müdahale ederek çalışmalarını sürdürüyor.

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