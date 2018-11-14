Çeltik üretimi yüzde 4.4 artışla 940 bin tona yükseldi 

İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2018 yılı çeltik üretiminin geçen yıla göre yüzde 4.4 artışla 940 bin ton olarak gerçekleşeceğini öngördü.

TMO’nun açıklamasına göre; gelinen noktada, çeltik fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla 15 Kasım 2018’den itibaren peşin çeltik alımlarına da başlanacak.

En son 2016 yılında ton başına 1,675 lira olarak açıklanan 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik fiyatı 2018 yılında ton başına 2 bin 600 lira olarak belirlendi.

Alım fiyatına ilaveten prim ve diğer desteklerle birlikte verilen toplam 160 lira/ton ile çeltik üreticisinin eline ton başına 2 bin 760 lira geçecek.

Açıklamaya göre bu yıl TMO tarafından çeltik alımlarında izlenecek politikalar şöyle:

TMO iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi\'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

Ürün bedeli ödemeleri, çeltiğin TMO\'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

Sözleşme imzalanan lisanslı depolara çeltik teslim eden üreticilerin ürününü TMO\'ya satmaları halinde ödemeler peşin olarak yapılacaktır.

Tüccar ve şirketlerden (ÇKS Belgesi olmayanlardan) 31 Aralık 2018 tarihine kadar emanet alım yapılacaktır. Tüccar ve şirketler talepleri hâlinde TMO depolarında bulunan emanet çeltiklerini 1 Ocak - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında TMO’ya satabileceklerdir.

TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edecektir.

Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi şube müdürlükleri ve ajans amirliklerinden de alınabilecektir.

Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler makbuz senedini kullanarak TMO\'dan yüzde 30 avans alabilecektir.

Üretici ve tüccarlar, emanete bırakılan çeltik için TMO\'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabileceklerdir.

TMO\'nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO\'ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin yüzde 25\'i TMO tarafından karşılanacaktır.