Çeltik üreticileri alım fiyatlarına tepkili: Girdilerimiz yüzde 150 arttı; fakat fiyatlar geçen seneyle aynı

Balıkesir'de çeltik hasadı başladı. Ancak çeltik üreticileri açıklanan fiyatlarından memnun kalmadı. Gümrük vergilerinin sıfırlanmasına tepki gösteren bir üretici, "Madem mal fiyatlarını düşürmek istiyorlar, o zaman bizim de gübremizin fiyatlarını düşürsün. Onu da dışarıdan getirsin, ithal etsin. Biz de eşit mücadele edebilelim" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı çeltik fiyatlarına üreticilerden tepki gelmeye devam ediyor. Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Sarıköy ve Misakça mahallelerinde çeltik hasadına başlayan çiftçiler, girdi maliyetleri arttığı halde çeltik fiyatlarının sabit kalmasına tepkili.

Bir üretici, “Verimler normal ama fiyatlarımız iyi değil. Girdilerimiz yüzde 150 arttı. Fakat çeltiğin fiyatı geçen seneyle aynı tutuldu. Dışarıdan ithalat geliyor. Gümrük sıfırlanıyor. Madem mal fiyatlarını düşürmek istiyorlar, o zaman bizim de gübremizin fiyatlarını düşürsün. Onu da dışarıdan getirsin, ithal etsin. Biz de eşit mücadele edebilelim. Bu sene 110 lira olan gübre 300 liraya kadar çıktı. İnce taneli çeltiğin en az 5 lira, ötekinin de en az 6 lira olması lazım” diye konuştu.

"750 milyon dolar kredileri bu memleketin gerçek sahibine verin"

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ise baldo pirincin merkezi olan Gönen Ovası’nda üreticilerin, çeltiğe, kilosu 5 liraya alıcı bulamadıklarını söyledi. Havutça, “Geçen yıl harmanda 5 liraya sattığı çeltiğin kilosunu şu anda 5 liraya alıcı bulamıyor, Bandırma Misakça çeltik üreticisi. Geçen yıla göre girdilerde üç kat, dört kat artış olmasına rağmen bu yıl fiyatlar yine aynı. Buradan ben Tarım Bakanlığı’na sesleniyorum; Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredileri bu memleketin gerçek sahibi üreten çiftçiye verin. Bu çiftçi traktörün kredisini ödeyemez böyle giderse” dedi. (ANKA)

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