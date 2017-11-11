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Spor

Celtics galibiyet serine devam ediyor

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics üst üste 11. galibiyetini Charlotte Hornets önünde aldı.

11 Kasım 2017 15:30

NBA'de sezonun ilk iki maçını kaybetmesinin ardından çıkışa geçen Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından seyircisi önündeki karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 90-87'lik skorla geçti ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Celtics'te Jayson Tatum ve Shane Larkin 16'şar sayı, Terry Rozier 15 sayı ve 7 ribaunt, Marcus Morris 14 sayı ve 7 ribaunt, Jaylen Brown ise 10 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. İlk çeyrekte yüzüne dirsek darbesi alan takımın yıldızı Kyrie Irving, maçın kalan bölümünde forma giyemedi.

Sezonun 7. mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 20 sayı ve 11 asistle double-double yaparken, Frank Kaminsky 14, Dwayne Bacon ise 10 sayıyla maçı tamamladı.

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