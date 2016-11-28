Celtic tarihinin 100. kupasını kazandı

İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Lig Kupası finalinde Aberdeen'i 3-0 yendi.
Glasgow şehrinin 129 yıllık kulübü Celtic, Aberdeen karşısında aldığı galibiyetle tarihinin 100. kupasını kazandı.
İskoçya'nın ulusal stadı olarak bilinen Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta Celtic, 15. dakikada Tom Rogic ve 36. dakikada James Forrest'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Mali asıllı Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin 63. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 3-0 öne geçen Celtic, karşılaşmayı bu skorla kazanarak, tarihindeki 100. kupayı müzesine götürdü.