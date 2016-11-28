T24 LogoT24 Logo
Spor

Celtic tarihinin 100. kupasını kazandı

İskoçya Lig Kupası'nı Aberdeen'i 3-0 mağlup eden Celtic kazandı

28 Kasım 2016 11:46

İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Lig Kupası finalinde Aberdeen'i 3-0 yendi.

Glasgow şehrinin 129 yıllık kulübü Celtic, Aberdeen karşısında aldığı galibiyetle tarihinin 100. kupasını kazandı.

İskoçya'nın ulusal stadı olarak bilinen Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçta Celtic, 15. dakikada Tom Rogic ve 36. dakikada James Forrest'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Mali asıllı Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin 63. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 3-0 öne geçen Celtic, karşılaşmayı bu skorla kazanarak, tarihindeki 100. kupayı müzesine götürdü.

ETİKETLER

CelticAberdeenHampton Park

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24