Celtic, 12 kulübün ortak kararıyla şampiyon ilan edildi

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerden İskoçya Premiership, mevcut sıralaması ile tescil edildi ve 13 puan farkla lider duruma bulunan Celtic, şampiyon ilan edildi.

12 kulübün ortaklaşa verdiği karar sonucunda Celtic, ligde üst üste 9. şampiyonluğunu ilan etti. Lider durumdaki Celtic, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Rangers'tan 1 maçı fazla şekilde 13 puan öndeydi.

Ligin durdurulduğu dönemde en yakın rakibinin 4 puan gerisinde son sırada yer alan Hearts de tescil kararıyla birlikte Premiership'e veda etti.

Premiership'i ikinci ve üçüncü sırada bitiren Glasgow Rangers ile Motherwell ise Avrupa Ligi biletini alan takımlar oldular.