Fernandao, Fenerbahçe'yi Celtic deplasmanında ipten aldı: 2-2

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında İskoç ekibi Celtic'e konuk olan Fenerbahçe, Glasgow'daki maçtan 1 puanla dönüyor. 32. dakikada 2-0 geriye düşen ancak 43 ve 48. dakikalarda Fernandao'nun attığı gollerle beraberliği yakalayan sarı lacivertli ekip, Celtic'ten aldığı puanla, gruptaki ilk puanını da almış oldu.

Fenerbahçe: Fabiano-Şener, Kjaer, Alves, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan, Meireles, Volkan Şen, Nani, Van Persie

Celtic: Gordon-Lustig, Boyata, Ambrose, Tierney, Brown, Bitton, Commons, Johansen, Forrest, Griffith

Karşılaşmanın önemli dakikaları

3. dakikada sağ kanattan gelişen Celtic atağında Mikael Lustig'in ortasında ceza alanı çizgisi üzerinde sol çaprazda topla buluşan James Forrest sağ ayağıyla bekletmeden şutunu çekiyor ancak top yandan auta çıkıyor

10. dakikada sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Volkan Şen arka direğe ortasını yapıyor ancak savunmada Mikael Lustig, Robin Van Persie'den önce son anda kafayla topu kornere gönderiyor.

19. dakikada Raul Meireles, Kris Commons'a geçildikten sonra rakibinin arkadan formasını çekiyor ve Kenn Hansen'den maçın ilk sarı kartını görüyor.

23. dakikada Celtic, Kris Commons ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza yayına açılan topa Stefan Johansen gelişine vuruyor ancak top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

28. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Kris Commons kullanıyor. Altıpasın sağ tarafından Mikael Lustig kafayla topu arka direğe indiriyor. O bölgede Leigh Griffiths ilk şutunda kalecimiz Fabiano başarılı ancak dönen topa Leigh Griffiths bir kez daha vuruşunu yapıyor ve topu ağlaramıza gönderiyor.

32. dakikada sol kanattan gelişen atakta James Forrest, Nani'den sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden yerden topu içeri çeviriyor. Kris Commons, altıpasın hemen dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturuyor. Bu golle skor 2-0 oluyor.

34. dakikada Fenerbahçe, Nani ile sol kanattan korneri kullanıyor ancak Celtic savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

40. dakikada Fenerbahçe, maçtaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Fernandao, Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oluyor.

43. dakikada Celtic savunmasında Efe Ambrose kafayla topu kalecisine göndermek isterken Fernandao penaltı noktası üzerinde araya giriyor ve tek vuruşla topu ağlara gönderiyor.

İlk yarı Celtic'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada Meireles'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Fernandao, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-2.

52. dakikada Fernandao kaleci Gordon'la karşı karşıya kaldı, ancak iyi bir vuruş yapamadı.

53. dakikada Diego'nun vuruşunda kaleci Gordon topu kornere gönderdi. Köşe atışından sonuç çıkmadı.

58. dakikada Nani'nin uzaktan şutunu, kaleci Gordon son anda kornere çeldi.

59. dakikada bir kez daha golle burun buruna kalıyoruz. Sol kanattan Nani'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Bruno Alves tekrar altıpasa doğru çeviriyor. O bölgede Robin Van Persie kafa vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.

69. dakikada Kieran Tierney'in pasıyla sol çaprazdan topla buluşan James Forrest ceza alanı içine girmeden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabiano yatarak topu kontrol ediyor.

70. dakikada kaleyi cepheden gören noktadan Kris Commons sol ayağıyla müthiş vuruyor ancak kalecimiz Fabiano sağına giden topu uzanarak harika çıkarıyor.

74. dakikada Nir Biton'un uzak mesafeden şutunda kaleci Fabiano rahat biçimde topu kontrol ediyor.

76. dakikada Mikael Lustig'in ceza yayı içinden şutunda kaleci Fabiano topu kontrol edemiyor fakat savunmada Simon Kjaer dikkatli ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

83. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mikael Lustig topu ceza alanı içine çeviriyor. Kris Commons bekletmeden sağ ayağıyla topun gelişine şutunu çekiyor ancak top az farkla kale direğinin üzerinden auta gidiyor.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.