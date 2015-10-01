Beşiktaş seyirci avantajını kullanamadı; Beşiktaş 1-1 Sporting Lizbon

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 2. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 16. dakikada Ruiz'in golüyle geriye düşen siyah beyazlıların beraberlik sayısını, 61. dakikada Gökhan Töre kaydetti. Beşiktaş bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, Sporting ilk puanını aldı.

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'un Skenderbeu ekibini 1-0 yenerek gruba iyi başlayan Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile1-1 beraberlikle kaldı. Özellikle ilk yarıda orta sahada oyunun kontrolü sağlamakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ilk bölümde rakip kalede etkili pozisyon üretemedi. Rakibinin geliştirdiği hızlı ataklarda savunmada zorlanan Beşiktaş, 16. dakikada Ruiz'in golüne engel olamayarak, 1-0 geriye düştü. Daha sonra yaptığı hücumlarda ise hatalı pas ve yanlış tercihler nedeniyle önemli pozisyon bulamayan Beşiktaş, kalesinde de üst üste tehlikeli ataklar gördü. Siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 1-0 geride gitti.



Gol, Gökhan Töre'den

İkinci yarıya Necip-Oğuzhan değişikliği ile başlayan Beşiktaş, ilk yarıya nazaran oyunun kontrolüne daha hakim olan taraf oldu. Orta alanda kontrolü eline alan Kartal, kanatları daha etkili kullanarak gol pozisyonu üretmeye çalıştı ve meyvesini 61.dakikada Beck-Sosa-Gökhan işbirliğinden buldu.



Orta alanda topu süren Beck pasını Sosa'ya attı. Şık topuk pası ile Gökhan Töre'yi gol pozisyonuna soktu ve Gökhan meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu.



Cenk Tosunun oyuna girmesi ile rakip alanda baskısını iyice arttıran Beşiktaş özellikle maçın son bölümlerinde bulduğu önemli gol pozisyonlarından yararlamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Canlı anlatım

87' Beşiktaş atağında Gökhan Töre ofsayta yakalandı.

86' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

85' Atiba Hutchinson yarım rövaşatasında isabet var ancak kaleci topu kontrol etmeyi başardı.

85' Beşiktaş atağı, Mario Gomez pas veriyor.

85' Jonathan Cristian Silva topu uzaklaştıramadı ve takımı için tehlike yarattı.

85' Beşiktaş atağı, ancak Mario Gomez topa istediği şekilde vuramadı.

85' Beşiktaş atağında, Gökhan Töre tarafından yapılan etkili bir orta.

84' Rui Patricio çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

84' Ricardo Quaresma frikiği orta olarak ceza sahasına gönderiyor.

83' Sporting CP aleyhine faul kararı. Cenk Tosun, Tobias Figueiredo tarafından çekiliyor.

83' Gökhan Töre faülü yapan oyuncu, Joao Pereira rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

82' Mario Gomez faülü yapan oyuncu, Tobias Figueiredo rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

82' Topu uzaklaştıran Ersan Adem Gülüm.

82' Ceza sahasına doğru Gelson ortasını yapıyor.

81' Topu uzaklaştıran Tobias Figueiredo.

81' Ceza sahasına doğru Andreas Beck ortasını yapıyor.

81' Andreas Beck, Bryan Ruiz tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Sporting CP aleyhine faul kararı verdi.

79' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

79' Alberto Aquilani oyundan çıkıyor ve yerine Gelson oyuna dahil oluyor.

78' Islam Slimani faülü yapan oyuncu, Ersan Adem Gülüm rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

77' Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

77' Beşiktaş atağı, Oğuzhan Özyakup topla birlikte hızla ilerliyor.

76' Bryan Ruiz şutunda kaleci tehlikeyi savuşturuyor ve oyun devam ediyor.

76' Bryan Ruiz rakibini driplingle geçti.

76' Sporting CP atağı, Alberto Aquilani pas veriyor.

74' Maç yeniden başladı.

74' Sakatlık nedeniyle oyun durmuş durumda.

73' Joao Pereira sarı kart gördü.

73' Sporting CP aleyhine faul kararı. Gökhan Töre, Joao Pereira tarafından çekiliyor.

73' Islam Slimani kafayla kaleye doğru gönderdi ancak kalecide kaldı.

73' Sporting CP adına Bryan Ruiz sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

72' Sporting CP atağında Jonathan Cristian Silva topu ortalama çabasında ancak rakip oyuncu buna izin vermedi.

72' Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

72' Beşiktaş, Cenk Tosun ile yükleniyor, bir şut ama farklı şekilde auta gidiyor.

72' Beşiktaş atağı, Oğuzhan Özyakup pas veriyor.

72' Naldo rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Gökhan Töre.

70' Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

70' Teofilo Gutierrez oyundan çıkıyor ve yerine Islam Slimani oyuna dahil oluyor.

69' Beşiktaş atağında Mario Gomez ofsayta yakalandı.

69' Ceza sahasına doğru Ricardo Quaresma ortasını yapıyor.

68' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

68' Jose Sosa oyundan çıkıyor ve yerine Cenk Tosun oyuna dahil oluyor.

68' Ceza sahasına doğru Jonathan Cristian Silva ortasını yapıyor.

68' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

68' Ceza sahasına doğru Jonathan Cristian Silva ortasını yapıyor.

67' Topu uzaklaştıran Jonathan Cristian Silva.

67' Ceza sahasına doğru Ricardo Quaresma ortasını yapıyor.

67' Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 49% - Misafir takım için 51% olarak gerçekleşti.

67' Atiba Hutchinson faülü yapan oyuncu, Alberto Aquilani rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

66' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

66' Ceza sahasına doğru Alberto Aquilani ortasını yapıyor.

66' Adrien Silva rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jose Sosa.

64' Sporting CP atağında Teofilo Gutierrez ofsayta yakalandı.

64' Beşiktaş atağında Jose Sosa ofsayta yakalandı.

63' Rhodolfo faülü yapan oyuncu, Carlos Mane rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

61' Golün asistini yapan Jose Sosa.

61' G O L - Gökhan Töre takımı adına golü attı.

61' Beşiktaş atağında Jose Sosa tarafından derinlemesine oldukça şık bir pas.

61' Beşiktaş atağında oyuncular arasında paslaşma.

61' Beşiktaş atağında oyuncular arasında paslaşma.

60' Ricardo Quaresma uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

60' Beşiktaş atağı, Ricardo Quaresma topla birlikte hızla ilerliyor.

59' Jonathan Cristian Silva topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

58' Ersan Adem Gülüm sarı kart gördü.

58' Bryan Ruiz, Ersan Adem Gülüm tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Beşiktaş aleyhine faul kararı verdi.

58' Oğuzhan Özyakup topu önce düzeltti ve vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş olmadı.

58' Topu uzaklaştıran Joao Pereira.

58' Ceza sahasına doğru Gökhan Töre ortasını yapıyor.

55' Matheus Pereira oyundan çıkıyor ve yerine Adrien Silva oyuna dahil oluyor.

55' Matheus Pereira, Ismail Koybasi tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Beşiktaş aleyhine faul kararı verdi.

54' Beşiktaş atağında Ersan Adem Gülüm ofsayta yakalandı.

54' Ricardo Quaresma frikiği orta olarak ceza sahasına gönderiyor.

52' Mario Gomez, Naldo tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Sporting CP aleyhine faul kararı verdi.

51' Sporting CP aleyhine faul kararı. Mario Gomez, Bryan Ruiz tarafından çekiliyor.

51' Teofilo Gutierrez, şimdi bir gol şansı yakalıyor ama vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

51' Teofilo Gutierrez kaleci ile karşı karşıya kaldı.

51' Sporting CP atağı, Teofilo Gutierrez topla birlikte hızla ilerliyor.

51' Sporting CP atağında Carlos Mane tarafından rakip savunma arkasına atılan bir top.

51' Topu uzaklaştıran Naldo.

51' Ceza sahasına doğru Andreas Beck ortasını yapıyor.

50' Beşiktaş atağında, Ricardo Quaresma etkili bir pasla, ceza sahası içerisinde takım arkadaşını topla buluşturdu.

50' Ersan Adem Gülüm faülü yapan oyuncu, Teofilo Gutierrez rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

50' Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma ofsayta yakalandı.

49' Ismail Koybasi rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Carlos Mane.

49' Oğuzhan Özyakup, Alberto Aquilani tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Sporting CP aleyhine faul kararı verdi.

48' Ersan Adem Gülüm faülü yapan oyuncu, Teofilo Gutierrez rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

47' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

47' William Carvalho rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atiba Hutchinson.

46' Alberto Aquilani topu eliyle kontrol ediyor.

46' Necip Uysal oyundan çıkıyor ve yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oluyor.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başlıyor.

45'+2' Hakemin düdüğü ile ilk yarı sona eriyor.

45'+1' Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 46% - Misafir takım için 54% olarak gerçekleşti.

45'+1' Dördüncü hakem kararı ile maç 1 dakika uzayacak.

45' Beşiktaş atağında Ricardo Quaresma ofsayta yakalandı.

45' Topu uzaklaştıran Rui Patricio.

45' Beşiktaş adına Jose Sosa sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

45' Beşiktaş atağında Jose Sosa topu ortalama çabasında ancak rakip oyuncu buna izin vermedi.

45' Beşiktaş atağı, Gökhan Töre pas veriyor.

45' Beşiktaş lehine gelişen bir kontra atak.

44' Sporting CP atağında Bryan Ruiz tarafından defans arkasına atılan bir top ancak rakip savunma başarılı.

42' Beşiktaş aleyhine faul kararı. Carlos Mane, Ricardo Quaresma tarafından çekiliyor.

42' Topu uzaklaştıran Jonathan Cristian Silva.

42' Ceza sahasına doğru Ismail Koybasi ortasını yapıyor.

41' Beşiktaş atağında Jose Sosa topu ortalama çabasında ancak rakip oyuncu buna izin vermedi.

41' Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

40' Ceza sahasına doğru Ismail Koybasi ortasını yapıyor.

40' Topu uzaklaştıran Jonathan Cristian Silva.

40' Ricardo Quaresma frikiği orta olarak ceza sahasına gönderiyor.

40' Jose Sosa faülü yapan oyuncu, William Carvalho rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

39' Tolga Zengin çıkıyor ve topu kontrol ediyor.

39' Ceza sahasına doğru Joao Pereira ortasını yapıyor.

39' Alberto Aquilani, Mario Gomez tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Beşiktaş aleyhine faul kararı verdi.

39' Beşiktaş'in Ricardo Quaresma'i kafa pası verir ama takım arkadaşı onu kullanamıyor.

39' Ceza sahasına doğru Gökhan Töre ortasını yapıyor.

38' Jose Sosa, Alberto Aquilani tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Sporting CP aleyhine faul kararı verdi.

37' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

37' Teofilo Gutierrez için gol şansı. Ancak isabetsiz bir vuruş.

37' Teofilo Gutierrez kaleci ile karşı karşıya kaldı.

37' Sporting CP atağında William Carvalho tarafından rakip savunma arkasına atılan bir top.

35' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

35' Sporting CP, Bryan Ruiz ile yükleniyor, bir şut ama farklı şekilde auta gidiyor.

35' Sporting CP atağı, Teofilo Gutierrez pas veriyor.

34' Topu uzaklaştıran Rhodolfo.

34' Ceza sahasına doğru Alberto Aquilani ortasını yapıyor.

33' Beşiktaş aleyhine faul kararı. Matheus Pereira, Atiba Hutchinson tarafından çekiliyor.

32' Teofilo Gutierrez şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

31’ Ricardo Quaresma topu eliyle kontrol ediyor.

30' Sporting CP atağında Tobias Figueiredo kafa ile pasını atıyor ancak rakip defans kademede başarılı.

30' Alberto Aquilani frikiği orta olarak ceza sahasına gönderiyor.

30' Joao Pereira, Ricardo Quaresma tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Beşiktaş aleyhine faul kararı verdi.

29' Sporting CP atağında Bryan Ruiz tarafından defans arkasına atılan bir top ancak rakip savunma başarılı.

27' Topu uzaklaştıran Tobias Figueiredo.

27' Beşiktaş adına Gökhan Töre sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

27' Jonathan Cristian Silva rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

27' Ceza sahasına doğru Ricardo Quaresma ortasını yapıyor.

26' Topu uzaklaştıran Tobias Figueiredo.

26' Ceza sahasına doğru Gökhan Töre ortasını yapıyor.

26' Maç Beşiktaş lehine kale vuruşu ile devam edecek.

26' Sporting CP atağı, Teofilo Gutierrez topun gelişine doğru vuruşunu yaptı ancak etkili bir vuruş yapamıyor ve topu auta gönderiyor.

26' Sporting CP adına Bryan Ruiz sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

25' Beşiktaş takımından Rhodolfo daha önce yapmış olduğu faul nedeniyle sözlü olarak uyarıldı.

25' Rhodolfo rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

25' Sporting CP atağında Teofilo Gutierrez ile Matheus Pereira arasında başarılı bir verkaç denemesi.

24' Andreas Beck faülü yapan oyuncu, Carlos Mane rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

24'Sporting CP aleyhine faul kararı. Ricardo Quaresma, Joao Pereira tarafından çekiliyor.

23' Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

23' Beşiktaş atağı, Gökhan Töre topla birlikte hızla ilerliyor.

23' William Carvalho savunmada hata yaptı.

22' Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 43% - Misafir takım için 57% olarak gerçekleşti.

22' Beşiktaş atağında Mario Gomez ofsayta yakalandı.

22' Sporting CP atağında Carlos Mane ofsayta yakalandı.

20' Teofilo Gutierrez faülü yapan oyuncu, Andreas Beck rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

20' Topu uzaklaştıran Carlos Mane.

20' Beşiktaş adına Gökhan Töre sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

20' Jonathan Cristian Silva yeniden oyun içerisinde.

20' Tobias Figueiredo rakip atağı kornerle savuşturdu. Köşe vuruşu kullanılacak.

20' Ceza sahasına doğru Ricardo Quaresma ortasını yapıyor.

20' Joao Pereira topu uzaklaştıramadı ve takımı için tehlike yarattı.

20'Ceza sahasına doğru Andreas Beck ortasını yapıyor.

19' Jonathan Cristian Silva saha kenarına doğru alınıyor ve sağlık görevlileri tedavisini yapacaklar.

19' Jonathan Cristian Silva sarı kart gördü.

18' Jonathan Cristian Silva sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri şu anda tedavisini yapıyorlar.

18' Arkadan yapılan harekete hakem faulü veriyor. Mario Gomez Jonathan Cristian Silva tarafından faul ile durduruldu.

16' Golün asistini yapan Matheus Pereira.

16' G O L - Bryan Ruiz ceza alanı dışından yapmış olduğu vuruş ile Sporting CP adına golü attı.

16'Ersan Adem Gülüm topu uzaklaştıramadı ve takımı için tehlike yarattı.

16' Ceza sahasına doğru Matheus Pereira ortasını yapıyor.

16' Beşiktaş atağında Ismail Koybasi ofsayta yakalandı.

14' Ersan Adem Gülüm rakibi tarafından faul ile durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Teofilo Gutierrez.

14' Sporting CP atağında, Joao Pereira ceza sahası içerisine doğru pasını gönderiyor ancak rakip savunma araya girerek tehlikeyi engelledi.

13' Maç yeniden başladı.

12' Sakatlık nedeniyle oyun durmuş durumda.

12' Topu uzaklaştıran Ismail Koybasi.

12' Gol pozisyonu. Teofilo Gutierrez topun gelişine vuruyor. Kaleci etkili. Sonuç yok.

12' Sporting CP atağında, Bryan Ruiz tarafından yapılan etkili bir orta.

12' Bryan Ruiz rakibini driplingle geçti.

11' Arkadan yapılan harekete hakem faulü veriyor. Andreas Beck Jonathan Cristian Silva tarafından faul ile durduruldu.

9' Beşiktaş atağında, Jose Sosa etkili bir pasla, ceza sahası içerisinde takım arkadaşını topla buluşturdu.

8' Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

7' Matheus Pereira şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

7' Sporting CP atağı, Teofilo Gutierrez pas veriyor.

6' Topu uzaklaştıran Ismail Koybasi.

6' Ceza sahasına doğru Teofilo Gutierrez ortasını yapıyor.

5' Mario Gomez, Teofilo Gutierrez tarafından faule maruz kalıyor. Hakem Sporting CP aleyhine faul kararı verdi.

5' Topu uzaklaştıran Ersan Adem Gülüm.

5' Ceza sahasına doğru Carlos Mane ortasını yapıyor.

2' Topu uzaklaştıran Tobias Figueiredo.

2' Ce Maç Sporting CP lehine kale vuruşu ile devam edecek.

1' Hava kapalı, gökyüzü bulutlarla kaplandı.

1' Saha zemini oldukça mükemmel ve futbolcular için de son derece olumlu.

1' Santra vuruşunu kullanan takım Beşiktaş.

HAKEM: Paolo Tagliavento



BEŞİKTAŞ: Tolga, Beck, Rhodolfo, Ersan, İsmail, Necip, Atiba, Sosa, Gökhan, Quaresma, Gomez



SPORTİNG LİZBON: Patricio, Joao Pereira, Naldo, Figueiredo, Jonathan Silva, Mane, Carvalho, Aquilani, Matheus Pereira, Ruiz, Teofilo