Çelme takan kadın kameraman, düşürdüğü mülteciye dava açacak!

Macaristan sınırında polisten kaçan çocuklu bir mülteciye çelme takarak düşürdüğü görüntüler basına yansıyınca tüm dünyada büyük tepki çeken kadın kameraman Petra Laszo, düşürdüğü mülteciye dava açmaya hazırlanıyor.

Rus gazetesi Izvestia'ya konuşan Laszo düşürdüğü sığınmacının polise ilk verdiği ifadeyi değiştirdiği için şikayetçi olacağını belirtti.

Macaristan’ın güneyinde, Sırbistan sınırına yakın Roszke kentinde polisten kaçan genç bir mülteciyi tekmeleyen Laszlo, mülteci bir kıza ise çelme takmıştı. Lazso bu olay üzerine işinden çıkarılmıştı.

Uluslararası toplum tarafından sert bir biçimde eleştirilen Laszo, Facebook'u da dava edeceğini belirtti. Laszo, Facebook'ta kendisine destek veren sayfaların bir bir kapatıldığını buna karşın tehdit içeren sayfaların kaldırılmadığından şikayetçi olduğunu belirtti.

Amacının sadece polise yardım etmek olduğunu ancak hayatının mahvolduğunu kaydeden Laszlo, “Ben ve eşim, Facebook’un durumumda büyük bir rol sahibi olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bana karşı hırçınlaşmasına yardımcı oldu” diye konuştu.