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Çellist Gülşah Erol, Kadıköy metrosunda polislerce darp edildi: ‘Terörist’ diyerek bir odaya kapattılar

İstanbul'da polis, Kadıköy metro girişinde çellist Gülşah Erol'u, darp etti, çellosunu kırdı

04 Ağustos 2017 03:25

Çellist Gülşah Erol, Kadıköy metro girişinde ‘terörist’ denilerek polis tarafından darp edildi.

"Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar" diyen Erol, “müzisyen olduğunu söylemesine karşın ellerine ve kollarına vurduklarını, kendisine küfredildiğini” belirtti.

 

Erol'un Instagram hesabındaki paylaşımı şöyle;

Gülşah Erol

“2 Ağustos, dün 2 polis memuru tarafından darp edildim. Kadıköy Metro girişinde. Enstrümanımı bomba, beni de terörist ilan ederek bir odaya kapattılar. Ellerime kelepçe takılıp defalarca yumruklandım ve tekmelendim. Türk bayrağı ile suratıma vurdular, biz bu ülkenin vatandaşıyız diyerek, ya ben? Müzisyenim kollarıma, ellerime lütfen dikkat edin dememle daha çok darp edildim. Benim gibi insanlar bu ülkeden gitmeliymiş, ben ve benim gibiler vatan hainiymiş. Beni hapse atmakla tehdit ettiler, tüm aileme ağza alınmayacak sözlerle hakaret ettiler. Sonuç tertemiz olan hayatımla, kalbimle özgürüm lakin canım çok yanıyor… Vücudumda oluşan zararların fotoğraflarını koymadım, çünkü çok kötü, bu kadarı bile bu ülkede neye maruz kaldığımı gösteriyor olmalı. Ben müzisyenim! Bu ülkeye emek harcayan bir sanatçıyım. Hak ettiğim bu mu?! Lütfen dikkat edin müzisyen, sanatçı arkadaşlar, size hakaretle ve saldırıyla yaklaşsalar dahi susun ve yanlarından uzaklaşın. Her yerim ağrıyor, çenem, gözüm, yüzüm, bacaklarım ve kollarım darp içinde ama en çok kalbim acıyor. Dün ölebilirdim…”

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