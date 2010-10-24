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Yaşam

CELINE DION'UN İKİZLERİ OLDU LOS ANGELES (A.A)

24 Ekim 2010 10:18

-CELINE DION'UN İKİZLERİ OLDU LOS ANGELES (A.A) - 24.10.2010 - Kanada doğumlu ünlü şarkıcı Celine Dion'un ikizleri oldu. Dion'un bir temsilcisi, People dergisine yaptığı açıklamada, Grammy ödüllü, 42 yaşındaki ünlü şarkıcının, Florida'daki bir hastanede sezeryan yardımıyla yaptığı doğumda iki erkek çocuk sahibi olduğunu duyurdu. Dion ile eşi Rene Angelil'in yeni doğan ikiz çocuklarının dışında 9 yaşında bir oğullarının da bulunduğunu belirten temsilci, ''Celine, Rene ve oğulları Rene-Charles çok heyecanlılar'' dedi. People dergisinin haberinde, bebeklerin Dion'un erken doğum yapmasına karşın sağlıklı oldukları ve bir kaç gün kuvözde kalacakları kaydedildi.

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