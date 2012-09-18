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Celili’yi Başbakanlık'ta karşılayan olmadı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Said Celili, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için sabah saatlerinde Başbakanlık Merkez Bina’ya geldi

18 Eylül 2012 19:36

 

Ankara'da temaslarda bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Said Celili, Başbakan Erdoğan’la bir araya geldi. Başbakanlık kapısında hiçbir yetkilinin karşılamadığı Celili’nin, saatini kontrol etmesi dikkat çekti.
 
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Said Celili, hiçbir Türk yetkili tarafından Başbakanlık önünde karşılanmadı. Aracından inen Celili, saatini kontrol etti.
 
Ardından merdivenlere gelen Celili, bir kez daha saatini kontrol etti. Yanındakilerle bir süre konuşan Celili, daha sonra Başbakanlık binasına girdi.
 
Başbakan Erdoğan ile Said Celili’nin görüşmesi basına kapalı yapıldı. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.
 
İki saat süren görüşmenin ardından Celili, Davutoğlu ile birlikte Başbakanlık'tan ayrıldı.
 

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