Celili'nin basın toplantısında kadın gazetecilere başörtüsü taktırıldı!..

Üç günlük Türkiye ziyaretini sürdüren İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Said Celili, bugün İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu'nda bir basın toplantısı düzenledi. İran diplomatik misyonlarında uygulanan kurallar gereğince, basın toplantısına katılan kadın gazetecilerden başkonsoloslukta bulundukları sürece başörtüsü takmaları istendi.

Kadın gazeteciler de İranlı yetkililer tarafından kendilerine verilen başörtülerini takarak basın toplantısını izledi.

İran Başkonsolosluğu, uluslararası hukuka göre İran toprağı sayıldığından gelen kadın ziyaretçilerden başlarını örtmeleri talep ediliyor.

Ancak İranlı yetkililerin, Türkiye'deki basın toplantıları genellikle diplomatik temsilcilikler yerine otellerde yapıldığı için bu tarz görüntülerle çok sık karşılaşılmıyor.

Ashton fularını beraberinde getirdi

Aynı zamanda İran'ın nükleer başmüzakerecisi olan Celili, dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'la akşam yemeği yedi.

İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki yemek öncesinde Celili, Ashton'ı başkonsolosluk bahçesinde karşıladı. Ashton'ın başkonsolosluk binası içinde başına takacağı fuları beraberinde getirdiği görüldü.

Ocak 2011'de Tahran ile P5+1 ülkeleri arasında İstanbul'da gerçekleşen nükleer müzakerelere katılan Ashton'ın görüşmeler sırasında Celili ile Çırağan Sarayı'nda kameralara verdiği poz, İran’daki bazı gazeteler tarafından sansürlenmişti.