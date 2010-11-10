-ÇELİK: VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRME ÇABASINDAYIZ TBMM (A.A) - 10.11.2010 - Devlet Bakanı Faruk Çelik, ''Alevi Çalıştaylarında 600 civarında katılımcıya ne söz verdiysek onları yerine getirme çabasındayız. 23 Kasım'da Madımak, ocak ayında din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müfredatı, daha sonra da cemevlerinin statü sorunu çözüme kavuşturacağız'' dedi. Bakan Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının 2011 bütçelerinin görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinde yüzde 19.94'lük bir artış öngörüldüğünü, bunun ilk başta yüksek bir oran gibi değerlendirildiğini belirten Çelik, ancak bütçenin yüzde 82'sinin personel giderleri için kullanıldığını söyledi. Çelik, Diyanet Teşkilat Yasası ile personelin karşı karşıya bulunduğu adaletsizliğin giderildiğine işaret ederek, bütçe artışında bu durumun da gözününde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Şu anda başkanlıkta çalışan net personel sayısının 97 bin 336 olduğunu bildiren Çelik, Başkanlığın tüm hizmetlerinin yansız ve tarafsız yürütüldüğünü, yapılan anketlerin vatandaşların Başkanlığın hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 86 olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bakan Çelik, referandum kampanyalarında tarafsız davranmadıkları konusunda 4 personelle ilgili Başkanlığa şikayette bulunulduğunu ifade ederek, Teftiş Kurulu Başkanlığının konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Diyanetin Sünni İslam'ın sorunlarının çözmek için var olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadığını dile getiren Çelik, Başkanlığın, Hanefi mezhepleriyle ilgili yayınlarının yanında Caferiler, Şafiler ve Alevilere yönelik yayınları da bulunduğunu anlattı. -ALEVİLERİN SORUNLARI- Hükümetleri döneminde devletin ilk kez Alevilerle bir araya geldiğine işaret eden Çelik, bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili hazırlanan yayınların 10 gün içinde milletvekillerine ulaştıracaklarını söyledi. Madımak'ın kamulaştırıldığını, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin müfredatıyla ilgili alevi vatandaşların yer aldığı komisyonun hazırladığı raporun Din Eğitimi Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildiren Çelik, cemevlerine yasal statü verilmesinin hukuki boyutunu araştırmak için oluşturulan komisyonun tüm mevzuatı dikkate alarak çalışmalar yaptığını anlattı. Bakan Çelik, ''Alevi Çalıştaylarında ne söz verdiysek, 600 civarında katılımcıya ne söz verdiysek, onları yerine getirme çabasındayız. 23 Kasımda Madımak, ocak ayında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı daha sonra da cemevlerinin statü sorunu çözüme kavuşturacağız'' dedi. Çalıştaylara katılan Bektaşilerin herhangi bir talebi olmadığını da dile getiren Çelik, çalışmalarını Alevi vatandaşların talepleri ve sorunları doğrultusunda sürdürdüklerini kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum öncesinde dedelerle ilgili sözleriyle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Çelik, ''Sayın Başbakan'ın dedelerle ilgili söylemi, bu konu kasetlerle ilgili, o süreç içindeki yorumlar. Hiçbir din adamının, ne imamın ne müftünün ne dedenin ne başka bir unsurun bir kamu yapılanmasında yeri olmaması gerekiyor. Objektif genel bir bakışın doğru olacağı inancı içindeyim. Bu çerçevede ifade edilmiş cümlelerdir'' diye konuştu. Musa Abdal Dergahı'nın yanına taş ocağı kurulması yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Çelik, ''Biz de bunları takip ediyoruz. Kasıtlı bir şey varsa bunların önüne geçici önlemleri, yetkililerin, sorumluların, bizlerin alması gerekiyor'' dedi. -DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN PROTOKOLDEKİ YERİ- Çelik, Diyanet İşleri Başkanının, protokolde Atatürk döneminde 3. şimdi 52. sırada olması yönündeki yanlışın telafi edilmesi gerektiğini belirterek, ''Protokolde bulunması gereken yere taşınması konusunda bir itilaf olmadığına göre oraya taşınırsa beklediğimiz daha bağımsız daha tarafsız, cumhuriyetin tüm etkinliklerinde var olan bir tablo da ortaya çıkmış olur. Çıkış çerçevesine uygun bir tabloya da taşınmış olur'' ifadesini kullandı. Baz istasyonlarının cami minarelerine takılmasıyla ilgili son 2 yılda yeni bir anlaşma yapılmadığına da dikkati çeken Bakan Çelik, var olan anlaşmalar sona erince bu yönde bir daha bir daha anlaşma yapılmayacağını dile getirdi. Çelik, Diyanetin diğer kamu kuruluşlarına geçişte basamak yapılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak, 2010 yılında 420 başkanlık personelinin milli eğitim ve sağlık bakanlıklarıyla üniversitelere geçtiğini bildirdi. Çelik, 2003'ten beri 18 bin 500 kişinin kurum değiştirmek için başvurduğunu, 3 bin kişiye izin verildiğini kaydetti. -45 VEKİL HACI OLACAK GİTTİ- Çelik, bu yıl şimdiye kadar 39 milletvekilinin kutsal topraklara gittiğini bu sayının 45'e ulaşmasını beklediklerini söyledi. TİKA'nın hiçbir bölgeye ayrımcılık yapmadan, objektif şekilde hizmet götürdüğünü bildiren Çelik, Irak'ta güvenlik sorunu nedeniyle bir TİKA Ofisi kurulamadığını sözlerine ekledi.