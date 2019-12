-ÇELİK'TEN MUHALEFETE ELEŞTİRİ CEYHAN (A.A) - 13.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefeti eleştirerek, ''Bunlar sürekli olarak devletin elindeki mahkumu dile getirerek, olmayan birtakım şeyleri gündemde tutarak, olmayan şeyler üzerinden korku yaratıyorlar. Vizyonu olmayanın misyonu olmaz, misyonu olmayanın cesareti olmaz, cesareti olmayan da yaprak kıpırdasa korkar'' dedi. Çelik, AK Parti Ceyhan İlçe Teşkilatınca bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda halka hitap ederken, MHP ve CHP'yi eleştirdi. AK Parti iktidarı olarak milleti soydurmadıklarını belirten Çelik, ''Hem milletin hukukuna sahip çıkmıyorsun, hem ülkenin soyulmasına göz yumuyorsun sonra gelip milletin soyulmasından bahsediyorsun. Bir de kalkıp AK Parti'ye iftira atıyorsun; 'Öcalan'la pazarlık yapıyor', 'İmralı ile pazarlık yapılıyor' diye... Bunlara, 'Sana İmralı, terör, PKK kelimesini yasaklıyorum, üç cümle kur' deyin. Bunlara, Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili devlet sisteminin yenilenmeyle, ekonominin güçlenmesiyle ilgili, dış politikanın tutarlı hale gelmesiyle ilgili projelerin nedir? 2013'e kadar anlat deyin, bunların söyleyeceği hiçbir proje yok'' diye konuştu. -''SÖZÜ EN ÇOK DİNLENEN ÜLKEYİZ''- İktidara geldiklerinde Türkiye'nin, dünyanın 23. büyük ekonomisi olduğunu, şu anda 17. büyük ekonomi haline geldiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi: ''Sözü en çok dinlenen ülkeyiz, çok yakın zamanda Avrupa ekonomisi içinde iki ekonomiden biri Türkiye diğeri Almanya ekonomisinin sözü geçecek. 2023 vizyonu içinde Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ekonomisi içine, ondan sonra ilk 2'si içine sokma hedefindeyiz. Türkiye, kendi bölgesinde tüm meselelerde söz sahibi olan, sözü dinlenen ülkedir. Böylesine büyük bir vizyona sahip AK Parti... 2023'lü yılların Türkiye'sini konuşuyoruz. Bunlar sürekli olarak devletin elindeki mahkumu dile getirerek, olmayan birtakım şeyleri gündemde tutarak, olmayan şeyler üzerinden korku yaratıyorlar. Vizyonu olmayanın misyonu olmaz, misyonu olmayanın cesareti olmaz, cesareti olmayan da yaprak kıpırdasa korkar.'' Ömer Çelik, muhalefet partilerinin bu milletin çocuklarının geleceği ile ilgili hiçbir cümle kurmadıklarını öne sürerek şunları kaydetti: ''Sadece milleti korkutmak, korku yaymak için çalışmaktan başka hiçbir şey üretmiyorlar. Sadece laf üretiyorlar, muhalefet etmek adına muhalefet ediyorlar. Bugün etrafımızdaki olaylara baktığımız zaman buralarda sokaklara çıkıp da 'demokrasi' diyen, 'hürriyet' diyenler ne istiyorlar? Röportajlara bakıyorsunuz, sokaklara bakıyorsunuz insanlar ne diyorlar? Diktatörlere karşı savaşıyorlar. 'Diktatörlere karşı savaşta nasıl ülke istiyorsunuz' diye sorulduğunda, onlar 'Türkiye gibi' diyorlar. Ama hangi Türkiye? AK Parti'nin iktidara geldiği Türkiye. Bizim model olmak gibi bir derdimiz yok ama AK Parti dünyada model alınan parti haline gelmiştir. İnsanlar artık özgürlüklerini elde etmek için zenginleşmek için daha iyi yaşamak için Türkiye'yi örnek almaya çalışıyorlar. Ama bizim muhalefet partilerimiz o insanların kurtulmak istedikleri rejimleri örnek alıyorlar.'' -''SÜREKLİ KENDİ KENDİNİ YALANLAYAN GENEL BAŞKAN''- Çelik, CHP'yi eleştirirken, ''Bakıyorsunuz sürekli olarak kendi kendini yalanlayan bir genel başkan. Kendi yalanlamasa da yardımcıları tarafından yalanlanan, her odasında komplo kurulan bir parti Türkiye'nin geleceğinde yeri olmayan parti'' dedi. CHP'nin yıkıcı siyaset yaptığını öne süren Ömer Çelik, şöyle devam etti: ''Her doğru işe karşı çıkmak istiyorlar. Türkiye için ancak Türkiye'nin düşmanlarının isteyebileceği şeyi istiyorlar. Yakın zamanda genel başkan yardımcısı çıktı bu ülkede ordunun neden darbe teşebbüsünde bulunmamasını eleştirdi. Ordumuz gerçek görevini yaptığı için de dil uzatarak 'kağıttan kaplan' dediler. Sandıkla gelemeyeceklerini bildikleri için milletin iradesinin dışında medet umuyorlar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İngiltere'ye gidiyor, 'Ben o geminin Türkiye'den ayrılmasına izin vermezdim' diyor. Oysa o gemi, 365 kilometrekare toprakta 1.5 milyon insanın yaşadığı Gazze'ye temel ihtiyaç maddeleri götürüyordu. Kendisine saygı duyan hiçbir devletin böyle bir gemiyi engelleme hakkı yoktur. Çünkü o gemi insani yardım götürüyor. O yardımlar kardeşlerimize götürülüyor. Ama Kılıçdaroğlu, o kardeşlere yardım gönderen gemi için ''Ben o geminin Türkiye'den ayrılmasına izin vermezdim' diyebiliyor. Bu zihniyet Türkiye'yi yönetebilir mi? İtibar getirir mi? güçlendirir mi? Bunlar Türkiye'de bugüne kadar kazandığımız her şeyi yerle bir etmek istiyor.'' Çelik, kendilerinin 2023'ü konuştuğunu belirterek ''Bunlar 2000 öncesi kafasıyla hareket ediyorlar. Biz Türkiye'nin 2023'te dünyanın 5 büyük devleti arasına girmesinden bahsediyoruz, bunları temenni olarak söylemiyoruz, ölçülebilir elle tutulabilir, somut adımlar temelinde söylüyoruz. Bütün bunlar vizyon sahibi parti sayesinde oluyor'' dedi. Çelik, CHP'yi eleştirdiği konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu millet, Adnan Menderes asıldığından beri CHP zihniyetine karşı yürüyüş yapıyor. Bu millet, CHP'nin totaliter zihniyetine karşı yürüyüşünü devam ettiriyor. Siz onlara iktidar yüzü göstermiyorsunuz. Onlar, birtakım iftiralarla vatandaşlarımızın kafalarını Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz konusunda karıştırmaya çalışıyorlar.'' -''ANKESÖRLÜ TELEFON DÜNYASINDA KALMIŞLAR''- Çelik, Anayasa değişikliği konusunda da şunları kaydetti: ''Millet bize 12 Haziran seçimlerinde yeniden iktidar olma yetkisi verirse, vatandaşlarımız, Anayasa'nın ortaya çıktığı günden bu yana ilk kez kendi anayasasını yapacak. İlk defa AK Parti millete kendisinin nasıl bir anayasa ile yönetilmesi gerektiğini soracak ve ona göre anayasa yapacak. Bu ne demek? Bunu muhalefet anlamıyor. Ankesörlü telefon dünyasında kalmışlar. Bir ülkenin Anayasası, demokrasisi toprağa ekilen tohum gibidir. Tohum kaliteli olmazsa kaliteli ürün alamazsınız, aldığınız ürün o ülkenin ekonomisidir.''