Çelik'ten Merkel'e 'Gümrük Birliği' tepkisi: Talihsiz bir açıklama

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve ABD'den sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile Ankara'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çelik, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği açıklaması için, "Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir, AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Türkiye, AB ülkeleriyle sorun yaşayabilir. Ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunu Avrupa Birliği'nin yansımasına AB komisyonu izin vermemelidir. Bu AB'nin temel mekanizmasına aykırıdır. Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz birşey değil. Bu serbest ticaretin arttırılmasıyla ilgili bir durumdur. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye'ye bir ödül ve lütufmuş gibi davranılıyor. Kazan-kazan çerçevesinde ilerleyecekse biz devam etmek istiyoruz. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda, Ekonomi Bakanlığımız ilgilendiği bu konuda Bakanlar Kurulumuzda aldığımız kararları uygulayacağız. Gümrük Birliği konusunda acelemiz yok. Bu konunun hızlanması gerekiyordu. Obama döneminde de anlaşma sağlanamamıştı. Trump döneminde de sağlanamamıştı" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye ile Gümrük Birliği'ni genişletme çalışmalarını güncellemeyi düşünmüyoruz" demişti.

"Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz"

Adil Öksüz konusuyla ilgili verilen nota üzerine Almanya ile gerilimin artıp artmadığı sorusu üzerine Çelik, "Referandum sürecinde bizim arkadaşlarımızın soydaşlarıyla görüşmesine izin verilmemesiyle başlayan süreç sonrasında, Cumhurbaşkanımızın telekonferansına da izin verilmemişti. Biz dost ülkeyiz. Tarihsel derinliğe sahip ilişkimizde dostluk bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz. Vahim olan şudur ki, hükümete Adil Öksüz sorusu sorulduğunda 'Ben bunu yalanlayamam ya da doğrulayamam' dedi. Biz bunun diplomatik olarak ne demek olduğunu biliyoruz. Türkiye mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'ye saldırı olmuştur. Türkiye'ye göre DEAŞ terör örgütü ne ise FETÖ odur, PKK odur" dedi.