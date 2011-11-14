-Çelik'ten Japon Büyükelçiliğine taziye ziyareti ANKARA (A.A) - 14.11.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in, Japon gönüllü Atsushi Miyazaki'nin Van'daki depremde vefatı dolayısıyla Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunduğu öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ömer Çelik, bugün Japonya Büyükelçisi Kiyoshi Araki'ye, taziye ziyaretinde bulundu. Çelik, Van depreminde hayatını kaybeden Japonya vatandaşı Miyazaki Atsushi için başsağlığı mesajlarını iletti. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Araki'nin, Türk halkının gösterdiği ilgiye minnettarlığını ilettiği öğrenildi.