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Yaşam

Çelik'ten giderayak 350 imza

Hüseyin Çelik bakanlık görevinden ayrılmasına yakın 350 kararnameye imza attı. Sendikalar bu listenin peşine düştü.

07 Mayıs 2009 03:00

Hüseyin Çelik'in bakanlık görevini Nimet Çubukçu'ya devrettiği gün sarfettiği "Bakanlık zaten otomatik pilota bağlanmıştır" sözleriyle ne kastettiği anlaşıldı. Türk Eğitim-Sen, Hüseyin Çelik'in "takdir yetkisi" ile son iki haftada 350 kararnameye imza attığını belirledi.

Sendikalar bu imzaların peşinde

Devlet Memurları Kanunu'nun 76'ncı maddesinden aldığı yetkiyle çok sayıda müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen atayan Hüseyin Çelik'i, eğitim sendikaları yakın takibe aldı.

Türk Eğitim Sen saptayabildiği atamaların listesini açıkladı. Buna göre Çelik'in bakanlığının son iki haftasında imzaladığı atama sayısı Türkiye genelinde 350'yi buldu. Bu sayının 146'sı İstanbul'a ait.

Sendika yetkilileri "7 yıldır atama sırası beklerken hakkı yenen" tüm eğitimcileri yargıda hak aramaya çağırdı.

Dava açacaklar için iki dilekçe örneği hazırlayıp internet sitesine koyan Türk Eğitim-Sen, bu eğitimcilerin mahkeme masraflarını da karşılayacağını duyurdu.

Sendika yetkilileri, yeni Bakan Nimet Çubukçu'ya da "Çalışma barışını bozan 76'ncı madde atamalarını iptal etmesi ve liyakate dayalı atamalar için acilen yönetici atama yönetmeliğini çıkarması" çağrısında bulundu.

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